Euskadi Tropikal: La Historia Agridulce de Potato y su Legado Musical

Un repaso a la trayectoria de la banda vasca Potato, pioneros en fusionar ska, reggae y la idea de una "Euskadi tropikal", desde sus inicios en los ochenta hasta la actualidad, destacando sus éxitos, conflictos internos y el impacto de su música.

En la década de los ochenta, en paralelo al movimiento del Rock Radikal Vasco, en Vitoria-Gasteiz emergió la propuesta de una “Euskadi tropikal”, un concepto acuñado por Hertzainak en su canción “Arraultz bat pino batean” (Un huevo en un pino), que expresaba el anhelo de una Euskadi libre y tropical. La banda Potato , pionera en esta visión, se encargó de desarrollar esta idea, reemplazando el conflicto por la tropicalidad y el árbol de Gernika por una palmera.

Pako PKO, el cantante de la banda, explica que estaban cansados tanto de la situación como del clima frío y lluvioso, anhelando el sol. Esta visión se extendió al ámbito político y social. Potato, fundada en 1984, integró la dimensión orquestal del ska y el reggae con tres vocalistas: Johnny Brusko, Aianai y Pako PKO, y bajo la dirección musical de Javier Olloki, Okiman. La banda se hizo un hueco en el imaginario popular gracias a sus letras y su propuesta musical. Pako recuerda la percepción de Vitoria como “Siberia-Gasteiz”, mencionando la canción “Para calentar” y su referencia al frío. Sin embargo, el sueño tropical de Potato enfrentó un despertar difícil. Después de ser pioneros en importar sonidos jamaicanos, experimentaron desilusiones como su viaje al festival Sunsplash en Jamaica, donde descubrieron la desigualdad. Pako PKO lidera actualmente la banda, que acaba de lanzar su nuevo disco, “Todavía hay quien resiste”, título tomado de la canción “Rula”, coescrita con Aianai. El lanzamiento fue financiado por micromecenazgo y ha tenido buena acogida en salas con un aforo considerable. Pako es el único miembro que ha permanecido en la banda durante las cuatro décadas, permitiéndole compaginarlo con su trabajo como funcionario. De su experiencia surgió el “Reggae popular riojano”, inspirado en una canción de un pastor de La Rioja. Potato se despidió oficialmente en 2007, tras la muerte de Johnny Brusko y una larga gira. Después de la despedida, surgió un conflicto cuando Pako decidió continuar con el proyecto, lo que generó desacuerdo por parte de Aianai. Este último critica la continuación de la banda bajo el nombre Potato, considerándolo un fraude y una usurpación, y cuestionando los ideales originales. Aianai atribuye la pérdida de Brusko como el punto de inflexión. Pako, por su parte, aunque manteniendo su proyecto, se muestra conciliador con Aianai y reconoce su importante contribución a la banda, lamentando su dolor y reconociendo su valiosa labor creativa y su impacto en canciones emblemáticas





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