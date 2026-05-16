El director de Eurovisión, Martin Green, ha desatado una fuerte polémica a horas de la final del certamen con sus declaraciones sobre la vuelta de Rusia y la participación de Israel. Estas declaraciones han sido condenadas por el presidente de RTVE, José Pablo López, quien ha señalado que las palabras del director «destruyen la imagen del concurso y dificultan el regreso de España». Además, la ausencia de cadenas de otros países participantes ha llevado a sus gestoras a abandonar el evento.

El director de Eurovisión , Martin Green , ha desatado polémica a las horas de la final de la Eurovisión 2026 al abrir la puerta a la vuelta de Rusia, negando la aprobación de la Asamblea General sobre la participación de Israel al alegar que no se votó sobre Israel .

El presidente de RTVE, José Pablo López, ha condenado sus palabras, señalando que «destruyen la imagen del concurso y dificultan el regreso de España». Martin Green, el director del festival, mostró satisfacción con cada decisión tomada por la organización, alegando que Eurovisión es «un espacio que muestra que otro mundo es posible». Afirmó que la KAN de Israel no ha incumplido ninguna norma y negó que los países tienen prohibido participar en Eurovisión.

Agregó que la participación de un país que invada a otro no es motivo de exclusión de Eurovisión. Además, rechazó la propuesta de una participación simbólica de Palestina en el concurso. El gesto de Martin Green ha sido duramente criticado por representantes de España y de otros países que han abandonado el festival, como España, Países Bajos, Irlanda, Eslovenia e Islandia.

La ausencia de estas cadenas ha llevado a la democrática televisión estatal de España, RTVE, a abandonar el evento a pesar de que no formaba parte de la Asamblea General que rechazó la presencia de Israel. En la entrevista, Martin Green contó que los gobiernos no participan en Eurovisión y se refirió a las elecciones en Israel como «diversas circunstancias».

La ausencia de las cadenas participantes ha llevado a la Comisión de Control a advertir a Martin Green del doble rasero que sería justificar la vuelta de Rusia en pleno conflicto de Ucrania solo para justificar su doble rasero con Israel





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