Eurovisión 2026: Gran final desde España en la que no estará RTVE; posiciones de los favoritos y artistas confirmados para la gran final

Reciba información sobre la hora de inicio y los medios de transmisión en línea y por televisión de la gran final de Eurovisión 2026, tras la renuncia de varios países y la presencia de Israel en el certamen. Obtenga datos sobre las posiciones de los favoritos y los artistas confirmados para la gran final, y conozca sobre formas alternativas para seguir la transmisión en España.

Conoce a qué hora empieza y dónde ver en televisión y online la gran final de Eurovisión 2026 desde España, tras la renuncia de varios países incluyendo España, por la presencia de Israel entre los participantes.

A pesar de formar parte del Big Five, como protesta a la Unión Europea de Radiodifusión (UER) confirmara la permanencia de la KAN, la corporación pública de radiodifusión israelí, la competencia sigue desarrollándose con normalidad en Viena, tanto en la primera como en la segunda semifinal. Después de elegir a los 25 finalistas, Polonia: ALICJA ('Pray') y Finlandia:('Liekinheitin'), que se encuentran hasta el momento en la primera posición en gran parte de los portales de apuestas y la representante de Grecia, y Delta Goodrem, que representa a Australia y que no ha hecho más que subir posiciones





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