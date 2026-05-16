Eurovisión 2023: Dara se impone en la gran noche con su 'Bangaranga' y Rusia y Finlandia salen en la final

Dara protagonizó una actuación llena de luz, humo, bailarines y una base electrónica de 'media Europa'. Su propuesta logró deslumbrar con la intensidad de sus emociones y su propuesta trasandaba la sutileza, comprometida con vivir la vida en intensidad y despreciar el amor tóxico.

Aunque la semana de Eurovisión parecía tranquila, la cuenta atrás comenzó a complicarse y no es para menos, porque ha sido una de las ediciones más polémicas de la historia del festival.

La presencia de Israel parecía que iba a provocar un terremoto y arbetsplats de los que no quisieron acudir a la cita. A veces, la realidad supera la ficción y es que, más allá de las manifestaciones a favor de Palestina en la ciudad de Viena y la posible vuelta de Rusia al festival, ya que, según el director de Eurovisión, Martin Green, 'la invasión de otro país no es motivo de exclusión de Eurovisión', quien brilló en la gran noche fue Dara con su 'Bangaranga'





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