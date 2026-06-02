Euros de tu Nómina: Banco Santander financia 17 proyectos sociales con más de 627.000 euros

El programa de donaciones de empleados de Banco Santander, Euros de tu Nómina, ha seleccionado 17 proyectos sociales para recibir ayudas por un total de 627.843 euros. Las iniciativas abordan discapacidad, salud, inclusión y cooperación internacional, con impacto en más de 600.000 personas en 26 países.

El programa Euros de tu Nómina, impulsado por los empleados de Banco Santander, ha alcanzado un nuevo hito en su compromiso con la sociedad al destinar 627.843 euros a financiar 17 proyectos sociales.

Esta iniciativa, que consiste en donaciones mensuales de los empleados que la entidad iguala, consolida un modelo de colaboración sostenida con organizaciones no gubernamentales que trabajan sobre el terreno. Los proyectos ganadores abarcan áreas como discapacidad, salud, inclusión social y cooperación internacional, generando un impacto real y duradero. El proceso de selección comenzó con un comité interno que eligió 32 finalistas de entre casi 300 candidaturas presentadas por ONG de toda España.

Posteriormente, los empleados del banco en España votaron online para determinar los ganadores. En cada una de las cuatro categorías de la convocatoria se seleccionaron cuatro entidades: tres recibirán 42.990 euros y una 22.990 euros.

Además, esta edición incorporó un premio especial de 20.000 euros. Entre los proyectos premiados se encuentran iniciativas dirigidas a la inserción laboral de mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad, la formación en agricultura regenerativa para personas con discapacidad intelectual, la neurorrehabilitación de menores mediante robótica inmersiva y el acompañamiento integral a personas con discapacidad intelectual al final de sus vidas.

Durante la ceremonia de entrega, la presidenta de Banco Santander, Ana Botín, destacó que estos premios son un mensaje de esperanza y optimismo, y resaltó la implicación de los equipos y voluntarios para transformar vidas. Rafa Nadal, quien fue ganador en la decimocuarta edición con su fundación, subrayó la importancia de generar oportunidades para quienes más lo necesitan, señalando que la educación y el deporte son herramientas poderosas para construir un futuro mejor.

Las entidades ganadoras expresaron su agradecimiento; por ejemplo, la presidenta de Fundación Redmadre indicó que el premio supone un apoyo fundamental para la formación y acceso al empleo de madres vulnerables, mientras que desde la Asociación Solidaria Mundo destacaron que el reconocimiento impulsa a todo el equipo de empleo. Desde su creación, Euros de tu Nómina ha apoyado cerca de 200 proyectos sociales, destinado más de 7 millones de euros y mejorado la vida de más de 600.000 personas en 26 países.

Este año, las causas apoyadas incluyen esclerosis múltiple, cáncer infantil, envejecimiento prematuro de personas con discapacidad, prevención del suicidio, enfermedades raras y formación para la empleabilidad de personas vulnerables, reflejando el compromiso del banco con la inclusión socioeconómica. El programa demuestra el poder de la colaboración entre empresa, empleados y sociedad para generar un cambio positivo y sostenible





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