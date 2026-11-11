Europa y Concacaf Definen Clasificaciones en la UEFA Nations League

España y Francia lideran la Liga A de la UEFA Nations League mientras Concacaf inicia cuartos de final. México y Estados Unidos disputan llaves cruciales en este cierre de año futbolístico internacional.

El calendario internacional de selecciones arranca con intensidad este jueves 12 de diciembre de 2026, marcando el cierre de la última ventana de partidos del año. Europa cierra la fase de grupos de todas las divisiones de la UEFA Nations League, un torneo que define quién accede a cuartos de final y quiénes enfrentan el riesgo de descenso de categoría. En paralelo, Concacaf inicia los cuartos de final de su propia Liga de Naciones, donde México y Estados Unidos buscan el pase a las finales de 2027.

Europa Decide su Destino en la Liga A

La Liga A de la UEFA Nations League presenta el escenario más competitivo de este cierre de año, con España y Portugal ya garantizados en cuartos de final tras coronarse como campeones del mundo y potencias europeas, respectivamente. Francia ocupa una posición delicada; al enfrentarse a Italia este jueves, debe asegurar una victoria para mantenerse en la zona de clasificación directa. Italia, por su parte, necesita ganar para evitar que Bélgica se quede con el segundo lugar en esta zona disputada.

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En el Grupo 2, la situación es crítica para Alemania bajo la dirección de Jürgen Klopp. Con Países Bajos y Grecia acumulando ocho puntos cada uno, los teutones necesitan una victoria categórica para no sufrir su primer fracaso significativo como seleccionados bajo este cuerpo técnico. Inglaterra, en cambio, solo requiere completar un trámite para asegurar su pase, lo que contrasta con la tensión que vive el equipo alemán.

La lucha por no descender a la Liga B es igualmente reñida en otros grupos. Serbia y Turquía prácticamente han perdido la categoría, dejando el foco en dos duelos clave. Gales y Noruega compiten por el primer lugar, mientras que Croacia y República Checa pelean para evitar el repechaje de descenso. Esta estructura única obliga a todas las selecciones a luchar por un objetivo concreto, ya sea el título o la permanencia.

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Concacaf: México y Estados Unidos en Llave Dura

La Concacaf da inicio a los cuartos de final de su Liga de Naciones con llaves a doble partido que definirán a los cuatro clasificados a las finales de 2027. México, vigente campeón, enfrenta a Jamaica en un choque complejo. Desde que Rafa Márquez asumió la dirección técnica, el equipo nacional no ha logrado una victoria, registrando empates ante Perú y Colombia, además de derrotas ante Chile y Estados Unidos.

El otro duelo de alto perfil enfrenta a Estados Unidos contra Haití. La selección norteamericana muestra una renovación generacional notable, con figuras como Cavan Sullivan emergiendo con fuerza. El entrenador, Mauricio Pochettino, parece mantener el foco en preparar el equipo para la Copa Oro 2027 y la probable sede de la Copa América Conmebol en 2028, alejando los rumores de su futuro en el Manchester United.

El cuadro completo de Concacaf incluye también los enfrentamientos entre Canadá y Guatemala, así como Panamá y Curazao. Todos los partidos se jugarán en formato de ida y vuelta, comenzando el viernes 13 con Curazao ante Panamá y Guatemala ante Canadá, hasta cerrarse el martes 17 con los partidos de vuelta. Este formato garantiza que cada partido tenga un peso decisivo para la clasificación final.

Amistosos: El Fin de una Era para Argentina

En Sudamérica, la atención se centra en Argentina, que disputará su primer partido oficial en la era post-Lionel Messi contra Uruguay. La Albiceleste, ya clasificada a la Copa Mundial de 2030, inicia un nuevo ciclo con incorporaciones destacadas como Nicolás Paz, el delantero del Como de Italia, quien podría asumir la camiseta número 10 en las próximas competencias.

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Uruguay, por su lado, busca reconstruir su imagen tras el fracaso de Marcelo Bielsa en el Mundial reciente. Con Diego Forlán al mando, la Celeste, también clasificada a la Copa Mundial, intenta levantar su juego en un clásico que nunca deja de ser intenso. Este encuentro sudaamericano marca el comienzo de una nueva etapa para ambas selecciones continentales.

Además de estos grandes choques, otras selecciones sudamericanas también enfrentan partidos preparatorios clave. Colombia medirá fuerzas dos veces ante Chile, anticipando lo que promete ser un duelo apasionado de cara a las Eliminatorias Sudamericanas que comenzarán el próximo año. Perú y Bolivia protagonizarán otro duelo interno sudamericano, manteniendo viva la competencia en la región mientras se cierra el 2026.