Europa: Riesgo de estanflación y desafíos económicos en el horizonte

El comisario europeo de Economía, Valdis Dombrovskis, advierte sobre la persistencia del riesgo de estanflación en Europa, a pesar de la tregua en Oriente Medio. La guerra y sus efectos en el mercado energético global amenazan el crecimiento. La Comisión Europea cuestiona medidas de los Estados miembros.

Europa enfrenta la sombra de una posible crisis económica , según advierte el comisario europeo de Economía , Valdis Dombrovskis. En su intervención ante el Parlamento Europeo, Dombrovskis señaló que la economía del continente sigue vulnerable al riesgo de una estanflación , un escenario donde el crecimiento económico se desacelera mientras la inflación se mantiene elevada.

Esta situación, agravada por las tensiones geopolíticas y los desafíos energéticos, plantea serias preocupaciones para el futuro económico de la región. El comisario destacó que, a pesar de la reciente tregua de dos semanas negociada entre Estados Unidos e Irán, la incertidumbre persiste y los riesgos a largo plazo son significativos.\La guerra en Oriente Medio ha provocado interrupciones sin precedentes en las cadenas de suministro de energía, con ataques al estrecho de Ormuz y la focalización de infraestructuras energéticas que han disparado los precios del petróleo. Dombrovskis subrayó el impacto global de estas perturbaciones, que se sienten en toda la economía mundial. Si bien la tregua ha contribuido a una ligera disminución en los precios del crudo, la perspectiva de crecimiento se ve comprometida. Se estima que el crecimiento podría ser hasta 0,4-0,6 puntos porcentuales más bajo y la inflación hasta 1,1-1,5 puntos porcentuales más alta tanto en 2026 como en 2027. Ante este panorama, el comisario ha descartado la suspensión del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, argumentando que la situación actual no justifica la activación de la cláusula de escape general. Sin embargo, advierte sobre la limitación del margen de maniobra debido a los altos niveles de déficit y deuda, los tipos de interés elevados y la necesidad de aumentar el gasto en defensa.\Además de los desafíos macroeconómicos, la Comisión Europea ha cuestionado algunas de las medidas adoptadas por los Estados miembros para mitigar el impacto de la crisis energética. En particular, se ha señalado a España y Polonia por la rebaja del IVA a los combustibles, medida que, según Bruselas, se desvía de la normativa europea. Dombrovskis enfatizó que cualquier medida de apoyo debe ser temporal, específica y no incrementar la demanda de petróleo y gas. En cuanto a la propuesta de algunos países, incluida España, de establecer un nuevo impuesto sobre los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas, el comisario recordó que ya se implementó una medida similar durante la crisis anterior. Aunque la Comisión Europea aún está evaluando una estrategia más coordinada a nivel europeo, Dombrovskis afirmó que los Estados miembros tienen la potestad de aplicar este tipo de impuestos, ya que la tributación directa es competencia nacional





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