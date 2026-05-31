Europa lanza una ofensiva de eléctricos baratos para frenar a China

La industria automotriz europea, con una fuerte presencia española, acelerará la producción de coches eléctricos urbanos por debajo de 25.000 euros para competir con las marcas chinas y proteger su tejido industrial.

La industria automotriz europea se prepara para lanzar en los próximos meses una decena de modelos eléctricos urbanos con un precio que rondará los 25.000 euros o incluso menos, muchos de ellos fabricados en España .

Esta ofensiva responde a la presión competitiva ejercida por las marcas chinas, que han irrumpido en el mercado europeo con vehículos eléctricos asequibles, desafiando el dominio tradicional de los fabricantes occidentales. Hasta ahora, la electrificación se había centrado en segmentos premium y vehículos de alta gama, pero ahora la estrategia se redirige hacia los coches pequeños y urbanos, con el objetivo de proteger fábricas y empleos en el continente.

Entre los centros de producción clave se encuentran las plantas de Seat en Martorell y de Volkswagen en Pamplona, donde se ensamblarán modelos como el Cupra Raval, los Volkswagen ID. Polo e ID. Cross y el Skoda Epiq. Audi también podría sumarse con un propio modelo.

Este movimiento busca democratizar la movilidad eléctrica en Europa y recuperar cuota de mercado frente a la expansión china, marcando un giro estratégico en la política industrial del automóvil en el viejo continente





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