Europa Laica presenta 17 medidas para la laicidad estatal ante el 29N, criticando la falta de compromisos del PSOE y Vox, mientras Frente Amplio destaca por su postura.

La organización sin ánimo de lucro Europa Laica ha presentado a los principales partidos políticos una agenda detallada de 17 propuestas orientadas a fortalecer la laicidad del Estado de cara a las elecciones del 29N. Esta iniciativa busca establecer un marco normativo más estricto que garantice la neutralidad religiosa de las instituciones públicas y elimine los privilegios históricos que actualmente favorecen a la Iglesia Católica y otras confesiones.

Crítica a los programas electorales de los partidos

Tras un exhaustivo análisis de las plataformas electorales, Europa Laica ha determinado que ninguna de las formaciones políticas ha incluido compromisos laicistas suficientes. En el caso del Partido Popular y Vox, la organización no ha identificado ninguna iniciativa seria en esta materia. Por su parte, el PSOE recoge avances en derechos sexuales y reproductivos, pero carece de compromisos explícitos sobre la derogación de los acuerdos con la Santa Sede o la financiación de la Iglesia. Frente Amplio se posiciona como la candidatura con los compromisos más amplios en este ámbito específico.

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Suspensión del bautismo hasta la mayoría de edad

Una de las medidas más controvertidas propuestas es la garantía de que ningún menor de edad sea inscrito, iniciado o incorporado formalmente a cualquier confesión religiosa hasta cumplir los 18 años. Esta directiva abarca ritos como el bautismo, la britmilá, la presentación o la consagración, así como prácticas que impliquen revelar intimidades personales a figuras de autoridad religiosa. El objetivo declarado es proteger los derechos del menor frente a la presión social y familiar en un contexto de creciente secularización.

Supresión de la casilla del IRPF para la Iglesia

La agenda laicista incluye la eliminación definitiva de la asignación tributaria para la Iglesia católica en la declaración de la renta. Esta medida busca terminar con el mecanismo que permite a los contribuyentes destinar una parte de su IRPF a la Santa Iglesia Católica, un privilegio que Europa Laica considera incompatible con un Estado verdaderamente laico. La organización exige además la fiscalización total de la financiación pública a las confesiones religiosas bajo control parlamentario y publicación anual consolidada.

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Contexto de secularización y derechos menores

Los datos demográficos respaldan la urgencia de estas reformas, ya que el porcentaje de bebés bautizados y niños que hacen la primera comunión ha caído por debajo del 50%. Este descenso continuo durante décadas refleja una sociedad cada vez más plural y menos adherida a las tradiciones católicas. Europa Laica argumenta que el artículo 16.3 de la Constitución obliga a los poderes públicos a reconocer esta realidad diversa y garantizar la igualdad entre todas las convicciones.

Modificaciones constitucionales y libertad de conciencia

Para institucionalizar estos cambios, la organización propone modificar la Constitución Española con el fin de construir una enseñanza laica y un Estado libre de doctrinas religiosas. Junto a ello, impulsan una ley de libertad de conciencia que proteja el pensamiento y las creencias de todo tipo, incluidas las no religiosas. Estas acciones pretenden asegurar una convivencia pacífica en una España donde la espiritualidad compleja y la división entre creyentes y no creyentes son ya una realidad consolidada.