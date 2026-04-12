Europa celebra la derrota de Orbán en Hungría: Péter Magyar pone fin a 16 años de gobierno

La victoria de Péter Magyar en las elecciones húngaras marca el fin del gobierno de Viktor Orbán y es celebrada por líderes europeos como un triunfo de los valores democráticos y una reafirmación del compromiso de Hungría con la Unión Europea. La derrota de Orbán, quien había sido criticado por su postura frente a la UE y sus políticas consideradas autoritarias, genera expectativas sobre un cambio de rumbo político en Hungría y una mejora de las relaciones con el bloque comunitario. La reacción de los líderes europeos y la ausencia de pronunciamientos por parte de Vladimir Putin y Donald Trump resaltan la importancia del resultado electoral.

Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, celebró efusivamente la derrota de Viktor Orbán en las elecciones húngaras y la victoria de Péter Magyar , lo que marca el fin de 16 años de gobierno de Orbán, considerado una amenaza para la Unión Europea . ' Hungría ha elegido a Europa. Europa siempre ha elegido a Hungría . Un país retoma su camino hacia Europa. La Unión se fortalece', declaró von der Leyen a través de un mensaje en la plataforma X.

La reacción de otros líderes europeos fue inmediata, con numerosos mensajes en redes sociales reconociendo la victoria de Magyar y celebrando el fin del largo mandato de Orbán. Emmanuel Macron, presidente de Francia, destacó 'el apego del pueblo húngaro a los valores de la UE'. Desde Alemania, el canciller Friedrich Merz expresó su deseo de colaborar: 'Espero trabajar con usted. Unamos fuerzas por una Europa fuerte, segura y, por encima de todo, unida'. Keir Starmer, líder de la oposición en el Reino Unido, calificó el momento como 'histórico, no solo para Hungría, sino para la democracia europea'. En España, tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, felicitaron a Péter Magyar por su victoria. El partido Tisza, liderado por Magyar, obtuvo un contundente triunfo, asegurando 137 de los 199 escaños, mientras que Orbán se quedó con 55, según los datos preliminares. Sánchez manifestó: 'Hoy ganan Europa y los valores europeos. Felicidades a todos los ciudadanos húngaros por unas elecciones históricas. Deseando trabajar juntos, @magyarpeterMP, por un futuro mejor para todos los europeos'. Feijóo, en una línea similar, resaltó: 'Es una gran noticia que en Europa haya más Partido Popular. En tiempos de incertidumbre, Hungría ha votado masivamente por un partido europeísta para que refuerce la estabilidad en el continente. Quienes creemos en la democracia liberal, el Estado de Derecho y la necesidad de ayudar a Ucrania tenemos motivos para el optimismo'. La victoria de Magyar representa un cambio significativo en la política húngara, poniendo fin a la era de Orbán, quien durante su gobierno se enfrentó a críticas por políticas consideradas autoritarias y su postura en relación con la Unión Europea. La elección de Magyar es vista como un respaldo a los valores europeos y un rechazo a las políticas que socavaron el Estado de derecho y la democracia liberal en Hungría. La Unión Europea espera que el nuevo gobierno húngaro restaure el respeto por las instituciones europeas y se alinee con los principios fundamentales de la UE. La victoria de Magyar también podría influir en el panorama político europeo, fortaleciendo la voz de aquellos que defienden la integración y los valores democráticos. La respuesta de los líderes europeos refleja la importancia de este cambio político. La celebración generalizada de la victoria de Magyar demuestra la importancia que se le da a la estabilidad y a los valores europeos. La derrota de Orbán es vista como una oportunidad para fortalecer la democracia en Hungría y para revitalizar la relación entre Hungría y la Unión Europea. Mientras tanto, Giorgia Meloni, presidenta de Italia, felicitó a Magyar y, al mismo tiempo, agradeció a Orbán por la 'intensa colaboración' de los últimos años, mostrando una dualidad de posturas en el escenario político. Destacó el vínculo de amistad entre Italia y Hungría, y expresó su deseo de continuar colaborando con espíritu constructivo. Por otro lado, Vladimir Putin y Donald Trump no se han pronunciado sobre los resultados electorales hasta el momento. La incertidumbre sobre la postura de estos líderes contrasta con la euforia generalizada en Europa





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