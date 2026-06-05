Euromillones sortea este viernes un bote de 159 millones de euros

El sorteo de Euromillones de este viernes 5 de junio de 2026 pone en juego un bote acumulado de 159 millones de euros tras quedar desierto el premio mayor en el sorteo del martes. Información sobre hora, cómo ver los resultados online y detalles del juego.

El sorteo de Euromillones de este viernes 5 de junio de 2026 ofrece un bote de 159 millones de euros, acumulado tras no haber acertantes de primera categoría en el sorteo anterior del martes.

Euromillones es un juego de lotería transnacional que se celebra los martes y viernes en varios países europeos, incluida España. Para participar, los jugadores deben seleccionar cinco números del 1 al 50 y dos estrellas del 1 al 12. El coste de cada apuesta simple es de 2,50 euros.

En España, cada boleto incluye automáticamente la participación en 'El Millón', un sorteo adicional que reparte un premio de un millón de euros entre los boletos vendidos en el territorio nacional; el ganador del pasado viernes fue un boleto de Madrid. La combinación ganadora y los resultados del sorteo se publicarán a partir de las 21:30 horas en la página web oficial de Loterías y Apuestas del Estado, donde también podrá comprobarse si el boleto ha resultado premiado.

Además, los resultados estarán disponibles en cualquier establecimiento oficial de la empresa estatal. El juego otorga premios por acertar la combinación completa (cinco números y dos estrellas) y también por aciertos parciales, con distintas categorías de premios menores. La gran cantidad de dinero en juego ha generado un gran interés entre los participantes, quienes aspiran a conseguir una suma económica considerable de forma rápida.

Es importante recordar que se trata de un juego de azar y que la responsabilidad en el juego es fundamental





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