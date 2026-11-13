Euromillones: Reglas, Premios y Normativa del Bote Máximo

Descubre cómo ganar en Euromillones, el bote máximo de 190 millones y las categorías de premios. Sorteo los martes y viernes en España y otros países europeos.

Los premios de Euromillones se conceden al acertar combinaciones de cinco números distintos entre el uno y el cincuenta, acompañados de dos estrellas comprendidas entre el uno y el once. El sorteo se celebra cada martes y viernes, ofreciendo a los participantes la oportunidad de ganar diversos premios según el nivel de coincidencia alcanzado.

Cómo Funciona el Sistema de Premios

Cada apuesta realizada tiene un coste fijo de dos euros con cincuenta céntimos para participar en esta lotería europea. Para obtener el premio mayor, es necesario acertar los cinco números principales junto con las dos estrellas, aunque el sistema también reconoce aciertos parciales.

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Las categorías premiadas incluyen combinaciones como cinco números con una o ninguna estrella, cuatro números con dos, una o ninguna estrella, y así sucesivamente hasta un número con las dos estrellas. El diseño del juego permite que más jugadores obtengan retornos económicos, no solo los que alcanzan la máxima combinación.

Participación Internacional y Países Involucrados

Euromillones es una lotería que cuenta con la participación oficial de nueve países europeos repartidos por el continente. Los estados miembros activos son Bélgica, Austria, Reino Unido, España, Portugal, Suiza, Francia, Luxemburgo y Irlanda, donde se llevan a cabo los sorteos regulares.

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La organización y supervisión de los resultados oficiales recae exclusivamente en Loterías y Apuestas del Estado, asegurando la transparencia y validez de cada sorteo. Los medios informativos, como Antena 3, no asumen responsabilidad ante posibles errores u omisiones en la difusión de los datos, por lo que los únicos resultados válidos son los publicados por la entidad estatal.

Normativa del Bote Máximo y Distribución de Fondos

La normativa vigente establece que el bote máximo alcanzable es de ciento noventa millones de euros. Si tras llegar a esta cifra no hay acertantes, el premio se mantiene durante cuatro sorteos adicionales para intentar distribuirlo.

Si después de estos cuatro sorteos suplementarios continúa sin haber ganador, la suma total del bote se reparte entre los acertantes de la siguiente categoría premiada más cercana. Esta regla garantiza que los fondos no queden estancados indefinidamente y se redistribuyan entre los jugadores.

El cincuenta por ciento de la recaudación obtenida en todos los países participantes se destina directamente a premios, los cuales se dividen en trece categorías diferentes según los aciertos obtenidos. El premio mayor se adjudica a quien acierte todos los números y las estrellas, mientras que quien logre cinco números y una estrella se lleva el tres punto noventa y cinco por ciento del fondo de premios.

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Otros Sorteos y Contexto de Loterías en Noviembre

En el contexto de las loterías en España, es relevante mencionar otros sorteos activos como el Eurojackpot y los de la ONCE. El viernes trece de noviembre de dos mil veintiséis se publicaron los resultados del Cupón Diario, Mi Día de la ONCE y Super Once, además del sorteo de Eurojackpot.

Por otro lado, el jueves doce de noviembre de dos mil veintiséis, el número ganador del EuroDreams fue el cinco, diez, quince, dieciocho, diecinueve y el dream el uno, concediendo premios de veinte mil euros al mes durante treinta años.

La Lotería Primitiva también tiene sus sorteos programados para el jueves, completando la oferta de opciones de juego para los participantes. Los usuarios pueden consultar los resultados en directo para verificar si sus números han sido agraciados con premios en las distintas modalidades disponibles.