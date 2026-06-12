Eurojackpot: Sorteo de la ONCE con bote mínimo de 10 millones de euros y primer premio de hasta 90 millones

Descripción detallada del sorteo Eurojackpot administrado por ONCE, con información sobre tipos de apuestas, premios acumulables y resultados recientes, incluyendo números ganadores de La Primitiva y otros juegos.

El Eurojackpot es un sorteo administrado por la ONCE que se juega semanalmente cada viernes, contando con un bote mínimo de 10 millones de euros.

En el sorteo del Eurojackpot los sorteos se acumulan, lo que ofrece la posibilidad de ganar el primer premio de 90 millones de euros. Los premios se componen del 50% del total de las apuestas, que pueden ser sencilla o múltiple. El Eurokackpot permite seleccionar la apuesta sencilla, en la que se escogen 5 números distintos, desde el 1 50, y 2 soles, desde el 1 al 10.

Si prefieres jugar con una apuesta múltiple, simplemente selecciona una combinación de 5, 6, 7, 8, 9 o 10 números y 2, 3, 4 o 5 soles. Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del Eurojackpot de la Once son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

Dónde han caído el bote de 26 millones de euros del Euromillones,el de la Bonoloto, y los del Eurojackpot y la ONCE de hoy viernes 12 de junio de 2026Dónde han caído el bote de 26 millones de euros del Euromillones,el de la Bonoloto, y los del Eurojackpot y la ONCE de hoy viernes 12 de junio de 2026BonolotoDónde han caído los premios de la Lotería Nacional, La Primitiva, Bonoloto, ONCE y EuroDreams de hoy jueves 11 de junio de 2026 Consulta los números premiados en los sorteos de La Primitiva, ONCE, Bonoloto, EuroDreams y Lotería Nacional de este jueves 11 de junio de 2026 y dónde han sido validados.

La Primitiva de hoy, jueves 11 de junio de 2026, con un bote de 4.000.000 euros, ha agraciado al número 12 15 22 30 32 49, siendo el número complementario el 33 y el reintegro el 8





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