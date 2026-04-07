Eurofred entra en capital riesgo: La familia Santacana crea Palawah con 10 millones de euros

Anangu Grup, el holding familiar propietario de Eurofred, crea la SCR Palawah para invertir en empresas, marcando su entrada directa en el capital riesgo con un capital inicial de 10 millones de euros. La iniciativa busca diversificar inversiones y aprovechar la experiencia empresarial de la familia Santacana.

La familia Santacana, propietaria de la empresa catalana de distribución de equipos de climatización Eurofred , da un paso significativo en el mundo de las inversiones al establecer su propio vehículo de capital riesgo . Anangu Grup , el holding familiar que controla casi la totalidad de Eurofred , ha constituido la Sociedad de Capital Riesgo (SCR) Palawah , marcando su entrada directa en el ámbito del private equity .

Esta nueva entidad, con un capital social inicial de diez millones de euros ya desembolsados, tiene como objetivo principal tomar participaciones temporales en otros vehículos inversores o, de manera directa, en empresas de diversos sectores, excluyendo el inmobiliario y el financiero, práctica común en el sector. La iniciativa refleja la ambición de la familia Santacana de diversificar sus inversiones y expandir su alcance más allá de su negocio principal. La sede de Palawah se encuentra en Barcelona, en la misma ubicación que Eurofred, y ha nombrado a Talenta Gestión, una firma barcelonesa de servicios financieros, como su entidad gestora. Marta Santacana Gri, quien también preside Anangu y Eurofred, lidera Palawah como presidenta, acompañada en el consejo de administración por Marc Sabé Richer y María Romero Miguel, profesionales con experiencia en el ámbito del holding familiar. Esta decisión estratégica subraya la confianza de la familia en su capacidad para identificar y gestionar inversiones prometedoras, utilizando su experiencia empresarial como base para el crecimiento y la generación de valor.\El movimiento de Anangu Grup hacia el capital riesgo no es completamente nuevo. Según su última memoria, el holding ya participaba en vehículos de capital riesgo de terceros, demostrando un conocimiento previo y una familiaridad con este tipo de inversiones. Además, Anangu Grup ya cuenta con participaciones, directa o indirectamente, en empresas cotizadas como Wallbox y Airtificial, lo que indica un portafolio de inversiones diversificado y una predisposición a apoyar proyectos con potencial de crecimiento. El holding familiar también tiene una presencia activa en el sector audiovisual, participando en la coproducción de películas de animación como la aclamada Mariposas negras, lo que sugiere una mentalidad emprendedora y una capacidad para explorar oportunidades en diferentes industrias. La creación de Palawah representa una consolidación de esta estrategia de diversificación, permitiendo a la familia Santacana tener un control más directo sobre sus inversiones y aprovechar su experiencia empresarial para impulsar el éxito de otras compañías. Este paso estratégico podría generar mayores retornos y oportunidades de crecimiento a largo plazo, consolidando aún más la posición de la familia en el mercado.\En cuanto a los resultados financieros de Eurofred, la compañía demostró un desempeño sólido en 2024. Según los últimos datos disponibles, Eurofred registró una facturación individual de 118 millones de euros, lo que indica una posición fuerte en el mercado de la climatización. Asimismo, la empresa obtuvo un beneficio neto de 959.100 euros, lo que demuestra su capacidad para generar ganancias y operar de manera eficiente. Estos resultados financieros positivos, junto con la experiencia y el éxito de Eurofred, han proporcionado a la familia Santacana la base financiera y la confianza necesarias para embarcarse en esta nueva aventura de capital riesgo. La creación de Palawah se presenta como una oportunidad para capitalizar la experiencia empresarial acumulada, diversificar las fuentes de ingresos y generar valor a largo plazo. Este movimiento estratégico podría fortalecer aún más la posición de la familia en el panorama económico, permitiéndole participar activamente en el crecimiento de otras empresas y contribuir al desarrollo de la economía catalana. La iniciativa refleja una visión de futuro ambiciosa y una apuesta por la innovación y el crecimiento sostenible





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