Eurofragance amplía su infraestructura en Shanghái con un nuevo laboratorio y consolida su gestión en Asia-Pacífico con la nueva directora general Carol Li Lin.

La compañía de fragancias Eurofragance ha dado un paso decisivo en su estrategia de internacionalización al inaugurar un nuevo centro operativo en Shanghái, China. Esta instalación marca un hito importante en la expansión corporativa del fabricante catalán, que busca consolidar su presencia en uno de los mercados más dinámicos y competitivos a nivel mundial. La apertura de estas nuevas instalaciones viene acompañada del nombramiento estratégico de Carol Li Lin como directora general para el país, lo que refuerza la gestión local.

Nuevo Centro Operativo en Shanghái

El núcleo de esta inversión reside en la puesta en marcha de unas nuevas instalaciones que incluyen un laboratorio especializado en la preparación de muestras. Este centro no es solo una oficina administrativa, sino un hub técnico diseñado para potenciar las capacidades locales de la compañía. Eurofragance ha establecido este centro para reforzar su estrategia de márketing y mejorar la evaluación de fragancias directamente en el país asiático.

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El objetivo principal de esta infraestructura es permitir a la organización responder con mayor agilidad a las necesidades específicas del mercado local. Hasta la fecha, Eurofragance ya contaba con presencia en China desde el año 2019, operando únicamente con unas oficinas. La nueva estructura eleva significativamente el compromiso operativo de la marca en la región. El centro dará servicio específico a las categorías de perfumería fina, ambientación y cuidado personal y del hogar.

Liderazgo Estratégico y Visión de Mercado

En paralelo a la apertura física, el grupo ha nombrado a Carol Li Lin como la nueva directora general en China para liderar su crecimiento en el mercado. La nueva directiva cuenta con amplia experiencia, habiendo ocupado previamente varias responsabilidades en otras multinacionales del sector de las fragancias. Su trayectoria incluye pasos por firmas reconocidas como Firmenich Aromatics y Sozio Fragrance, lo que le aporta una perspectiva global valiosa.

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Liang Lin ha destacado las transformaciones actuales del mercado chino, señalando que se está forjando una identidad propia. Explica que los consumidores son cada vez más exigentes respecto a las franquicias que eligen, lo que está abriendo oportunidades más allá de las marcas consolidadas. Esta visión sugiere que la compañía busca capitalizar la demanda de productos diferenciados y de alta calidad. El equipo directivo espera aprovechar estas nuevas dinámicas de consumo para ganar cuota de mercado.

Expansión y Contexto Corporativo Reciente

Aunque el importe exacto de la inversión y el número de empleados que el grupo tiene en China no ha trascendido, se han establecido objetivos claros de crecimiento. El compromiso asumido por Eurofragance es duplicar su equipo en el país durante el próximo año. Este plan de expansión refleja la confianza de la gerencia en el potencial de desarrollo de la región. La empresa está alineando sus recursos humanos con sus objetivos estratégicos a corto plazo.

Este movimiento se produce en un contexto de consolidación sectorial notable, dado que en verano el grupo suizo Givaudan anunció la compra de una participación mayoritaria en Eurofragance. La compañía catalana factura 200 millones de euros, una cifra que demuestra su solidez financiera y operativa. La estructura actual del equipo directivo incluye a Juan Ramón López Gil como CFO, Dolors Costa como directora creativa, Balwinder Rolley como director general en Asia-Pacífico, y Joan Pere Jiménez como CEO del grupo. Juntos, dirigen esta fase de crecimiento internacional.