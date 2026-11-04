Eurocámara aprueba derogar prohibición vehículos combustión desde 2035

La comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo vota a favor de permitir motores térmicos tras acuerdo entre populares, socialistas y liberales.

La comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo ha aprobado este miércoles la derogación de la norma que prohibía la venta de nuevos coches con motores de combustión interna en la Unión Europea a partir de 2035. La votación se cerró con un amplio margen de cuarenta y ocho votos a favor frente a treinta en contra y dos abstenciones.

Aprobación normativa vehicular europea

Esta decisión técnica abre el camino para que los fabricantes de automóviles continúen comercializando vehículos con motores de gasolina y diésel más allá de la fecha límite originalmente establecida. El fin del veto legal ha sido posible gracias a un acuerdo político alcanzado entre los tres grandes grupos que sostienen la gran coalición en la Eurocámara: los populares, los socialistas y los liberales.

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Posiciones políticas sobre motor térmico

Los principales grupos de derecha radical, Conservadores y Reformistas Europeos junto con Patriotas por Europa, así como los Verdes y la izquierda radical, emitieron votos en contra de esta medida. Por su parte, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, había escrito a la presidenta de la Comisión, Ursula Von der Leyen, en diciembre del año pasado para reclamarle que mantuviera la prohibición total al motor de combustión.

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Impacto industrial y compensaciones técnicas

Los fabricantes tendrán que compensar parte de la diferencia mediante créditos por el uso de acero de bajas emisiones de carbono fabricado en la Unión Europea, hasta alcanzar una meta general del noventa y cinco por ciento. Para las furgonetas, el objetivo para el año 2035 baja del cien por ciento al ochenta por ciento. El eurodiputado popular italiano Max Salini, ponente de la Eurocámara para esta legislación, declaró que el Partido Popular Europeo ha logrado aglutinar al centro político europeo en torno a un objetivo claro: respaldar a la industria automovilística y proteger los empleos europeos.

Ratificación plenaria y negociación final

La posición de la comisión de Medio Ambiente todavía debe ser ratificada por el pleno en diciembre, aunque el pacto entre populares, socialistas y liberales garantiza que saldrá adelante. El texto definitivo deberá negociarse entre el Parlamento Europeo y los Gobiernos de los Veintisiete, que todavía no han fijado su posición oficial. Sin embargo, Alemania y Francia, hasta ahora enfrentadas en este debate, acaban de alcanzar una solución de compromiso que podría sumar a una mayoría de Estados miembros.