Euphoria regresa: ¿Ha cambiado demasiado el mundo para la temporada 3?

La tercera temporada de Euphoria llega en un momento diferente, con el elenco y el equipo enfrentándose a nuevos desafíos. Con el cambio de guardia creativo y la evolución de las estrellas, la serie busca mantener su impacto. La serie explora el crecimiento de los personajes, el impacto del tiempo y las pérdidas sufridas.

Todo era diferente cuando Euphoria se estrenó en 2019. Sydney Sweeney y Jacob Elordi eran recién llegados, había expectación por ver a Zendaya asumir un papel tan crudo tras su participación en la franquicia familiar de Marvel Spider-Man, y los queridos habituales de la serie Eric Dane y Angus Cloud aún estaban con nosotros. La gente también trataba de entender el hecho de que el rapero Drake figurara acreditado como uno de los productores ejecutivos de la serie.

La aclamada primera temporada, con su representación audaz e inquietante de adolescentes de secundaria con problemas, se sintió pertinente y urgente, y terminó ganando nueve premios Emmy en horario estelar a lo largo de sus dos temporadas, incluidos dos galardones para Zendaya por su impactante interpretación del personaje central, Rue Bennett. Pero han pasado más de cuatro años desde la segunda temporada de Euphoria y, bueno, han ocurrido muchas cosas. Para empezar, desde 2022, Euphoria se ha visto acosada por informes de caos en el set, parte de ello provocado por los retrasos tras las huelgas simultáneas de guionistas y actores de 2023, y parte de ello, según se informa, debido a reescrituras y diferencias creativas. Ahora, mientras la serie hizo su esperado regreso el domingo, la tercera y presuntamente última temporada del programa creado por Sam Levinson está surgiendo en un mundo drásticamente diferente, tanto en términos de la historia que se cuenta en pantalla como de la generación de estrellas que la serie ayudó a lanzar fuera de ella. Todo esto plantea la pregunta: ¿ha pasado demasiado tiempo? Euphoria al menos en sus inicios seguía a un grupo de amigos de la infancia que lidian con el amor, la adicción y el trauma durante sus años de secundaria. Sin embargo, la temporada 3 retoma la historia cinco años después de la última vez que vimos a Rue, Nate y Cassie interpretados por Zendaya, Elordi y Sweeney, respectivamente, ya claramente fuera de la adolescencia mientras se enfrentan a la fe y la redención, según una sinopsis oficial. La serie también está protagonizada por Colman Domingo, Alexa Demie, Hunter Schafer y Maude Apatow. Mientras los creadores definían cómo la temporada 3 cerraría la historia de todos, las estrellas revelación de la serie en particular Sweeney y Elordi experimentaron ascensos meteóricos en la fama, y Zendaya también siguió creciendo. Elordi regresa esta temporada como un recién nominado al premio Oscar, tras recibir el reconocimiento del organismo de votación más prestigioso de Hollywood por su actuación en Frankenstein de Guillermo del Toro el año pasado, y Sweeney se ha convertido en una estrella de alcance masivo tras papeles muy comentados, entre ellos White Lotus, Anyone But You y The Housemaid del pasado diciembre, que pronto tendrá una secuela. Sweeney también quedó en el centro de varias conversaciones cuando apareció en un controvertido anuncio de jeans el año pasado. En cuanto a Zendaya, además de protagonizar películas del Universo Cinematográfico Marvel y la franquicia ganadora del premio Oscar Dune, la exestrella de Disney se ha convertido en una figura dominante y rentable de Hollywood. Este año está vinculada a The Odyssey y a la tercera y última entrega de Dune, antes de regresar a Marvel en Spider-Man: Brand New Day este otoño. Y eso sin mencionar su película junto a Robert Pattinson, The Drama, que ya está en cines. Además, la temporada 3 de Euphoria está cambiando el ambiente con un nuevo sonido. El prolífico compositor de cine de Hollywood Hans Zimmer figura acreditado por la música del episodio de estreno de la temporada, en lugar del artista británico Labrinth, quien escribió la música de las dos primeras temporadas y a quien se atribuye ampliamente haberle dado a la serie una identidad melódica única. Euphoria también ha sufrido algunas pérdidas desgarradoras desde la última temporada. Cloud, quien interpretó al entrañable y sincero traficante de drogas Fezco en las dos primeras temporadas, murió a los 25 años en 2023 debido a una sobredosis accidental. Y Dane, quien encarnó a Cal Jacobs, el padre reprimido de Nate, murió en febrero tras una batalla contra la ELA, después de filmar escenas para la temporada final de la serie. A pesar de la muerte de Cloud en la vida real, Fezco está vivo en la temporada 3, y la Rue de Zendaya y la Lexi de Apatow hablan abiertamente de que está en prisión en el primer episodio. Esta fue una elección intencional, según Levinson, quien dijo en un comunicado compartido con CNN que esta temporada se convirtió en su manera de honrar a Angus y a todos los chicos a los que no se les ofreció una segunda oportunidad. La tercera temporada de Euphoria se enfrenta a un desafío considerable. El tiempo transcurrido desde la última emisión, los cambios en las carreras de sus estrellas y las tragedias personales han alterado el panorama de la serie. El reencuentro con los personajes, Rue, Nate y Cassie, ahora en una etapa de la vida muy diferente, presenta una oportunidad para explorar temas de fe, redención y crecimiento personal. La nueva temporada no solo debe satisfacer las expectativas de los fans, sino también honrar el legado de la serie y el impacto que ha tenido en la cultura popular. Además, la nueva temporada marca un cambio en la banda sonora, con Hans Zimmer a cargo de la música en lugar de Labrinth, lo que podría influir en la atmósfera y la identidad de la serie. La decisión de abordar la ausencia de Fezco en la trama, a raíz del fallecimiento de Angus Cloud, también plantea preguntas sobre cómo la serie tratará el duelo y el legado de sus personajes. A medida que la serie se adentra en su supuesto final, la expectación es alta para ver cómo se resolverán las historias y si Euphoria logrará mantener su relevancia y su impacto





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