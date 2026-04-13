Euphoria: ¿Logrará la tercera temporada mantener su reinado en la moda?

La esperada tercera temporada de Euphoria llega con un nuevo enfoque en la moda, con Natasha Newman-Thomas al frente del vestuario y el desafío de mantener el impacto generado por Heidi Bivens. Descubre cómo el vestuario de Nate Jacobs y la evolución del estilo de Rue, Cassie y Lexi reflejan la transformación de los personajes y prometen una temporada llena de sorpresas.

La esperada tercera temporada de Euphoria , conocida por sus momentos virales y su impacto en la moda, finalmente se estrena, prometiendo más drama, ansiedad, sexo y, sobre todo, un vestuario que dará mucho de qué hablar. Con Natasha Newman-Thomas reemplazando a Heidi Bivens, la serie busca mantener su influencia en el mundo de la moda, un terreno que Bivens cultivó con éxito, generando tendencias y momentos icónicos que capturaron la atención del público y de la industria.

La transición de Bivens a Newman-Thomas plantea la interrogante de si la nueva diseñadora logrará replicar el impacto de su predecesora, especialmente considerando el alto nivel de expectativa generado por la serie y su relevancia en el mundo de la moda. Los primeros indicios sugieren que sí, con el vestuario de Jacob Elordi como Nate Jacobs siendo uno de los puntos clave de atención, y las marcas de lujo como Bottega Veneta protagonizando este regreso. El vestuario de Nate Jacobs, interpretado por Jacob Elordi, ha sido el foco de atención desde la publicación del tráiler. El uso de prendas de Bottega Veneta, marca de la cual Elordi es embajador, ha generado debate y análisis sobre la adecuación del personaje y su capacidad de adquirir tales artículos de lujo. Newman-Thomas explica que esta elección es intencional, buscando reflejar la ambición de Nate y su estrategia de “disimular hasta conseguirlo”. La diseñadora ha integrado elementos que reflejan la doble faceta del personaje: un hombre que aparenta ser rico y, al mismo tiempo, un trabajador. Además, Newman-Thomas ha buscado incorporar prendas que saquen al público del universo de la serie y que ayuden a la evolución de los personajes, aprovechando el salto temporal entre temporadas para reconstruir sus historias y reflejar su crecimiento. Esto implica también la exploración de nuevos entornos y la integración de nuevos personajes, ampliando el universo de la serie más allá del instituto. La tercera temporada de Euphoria promete explorar la evolución de sus personajes principales, con un enfoque particular en la moda como reflejo de sus transformaciones personales. Rue, interpretada por Zendaya, se presenta con un estilo que refleja su lucha contra la adicción, usando ropa que ha logrado conservar y que encuentra en su camino. Cassie, interpretada por Sydney Sweeney, se mantiene aferrada a su imagen de estudiante, con un vestuario que incluye joyas de Cartier y prendas a medida. Lexi, interpretada por Maude Apatow, se destaca por su estilo más “auténtico”, con prendas vintage y de segunda mano. Newman-Thomas destaca la importancia del vestuario para definir los arcos de los personajes y sus evoluciones, prometiendo una temporada llena de sorpresas y cambios significativos. Los vestuarios diseñados para esta temporada no sólo reflejan el estatus socioeconómico de cada personaje, sino también sus conflictos internos y sus aspiraciones, creando una narrativa visual que complementa la trama y sumerge al espectador en el mundo de Euphoria





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