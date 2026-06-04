Eugenia Menéndez Rakosnik se une al equipo de Seeliger y Conde-Kingsley Gate

La firma de búsqueda de directivos Seeliger y Conde-Kingsley Gate refuerza su equipo con el fichaje de Eugenia Menéndez Rakosnik, experta en tecnología y transformación digital. Además, se ha alcanzado un preacuerdo para un ERE en Nestlé que afectará a menos trabajadores de lo initially planned.

Eugenia Menéndez Rakosnik se ha unido al equipo de la firma de búsqueda de directivos controlada por Kingsley Gate. La firma de búsqueda de directivos Seeliger y Conde-Kingsley Gate ha reforzado su equipo profesional con el fichaje como socia sénior de Eugenia Menéndez Rakosnik , quien cuenta con una experiencia de dos décadas en el ámbito de la tecnología y la transformación digital .

Ingeniera química por el IQS y máster en Finanzas por Insead, Eugenia Menéndez ha ejercido diferentes funciones ejecutivas en la consultora tecnológica española Vass, donde fue la máxima responsable en el mercado catalán. También lideró la definición de la estrategia global de crecimiento del grupo, lo que incluyó adquisiciones fuera de España. La nueva socia de Seeliger y Conde trabajó previamente en la multinacional tecnológica IBM, donde desarrolló las relaciones estratégicas entre la compañía y las empresas del Ibex-35.

Eugenia Menéndez aportará a la compañía de cazatalentos cofundada y dirigida por Luis Conde sus conocimientos de la industria tecnológica y digital, incluyendo la inteligencia artificial (IA). Seeliger y Conde, que forma parte de la multinacional Kingsley Gate desde septiembre de 2023, cuenta actualmente con un equipo de doce socios entre sus oficinas de Barcelona -donde se encuentra la sede de la firma- y Madrid.

En otra noticia, se ha alcanzado un preacuerdo para un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en Nestlé, que reduce el número de trabajadores afectados de 301 a 242





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