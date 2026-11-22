Filmin estrena Etty, serie premiada por su retrato psicológico de la judía Etty Hillesum y sus diarios, una obra maestra del drama que revoluciona la narrativa televisiva.

La plataforma Filmin ha estrenado 'Etty', una nueva serie dramática que narra la vida de una joven judía de Ámsterdam llamada Etty Hillesum. La producción, creada por el aclamado escritor y director Daniel Levi, ha sido reconocida con el premio a la mejor serie en la categoría de Serializados. Esta obra televisiva se basa profundamente en los diarios escritos por Hillesum, quien en 1943 tomó la decisión voluntaria de entrar al campo de internamiento de Westerbrock para asistir a los deportados que aguardaban su destino final.

El origen del formato de terapia psicológica

Daniel Levi, creador de éxitos como 'En terapia', 'The affair' y 'Secretos de un matrimonio', atribuye el origen conceptual de este proyecto a su propia experiencia personal con la psicoterapia. Levi inició su primera sesión de terapia psicoanalítica hace cuarenta años y se mantiene fiel a esta práctica hasta el día de hoy. Fue precisamente durante una de estas sesiones cuando su terapeuta le recomendó la lectura de los diarios de Etty, lo que provocó en él un inmediato fascinación por la fuerza y el coraje exhibido por la autora.

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Levi reflexiona sobre cómo esta lectura transformó su perspectiva creativa, afirmando que le mostró que la única verdadera libertad radica en decidir cómo responder ante un mundo que no podemos elegir. Esta dinámica social y terapéutica, que Levi considera fundamental en su vida personal, decidió trasladarla a la ficción televisiva. El objetivo era capturar la esencia de las conversaciones internas y externas que definen la salud mental humana, un enfoque que ya revolucionó el drama con sus anteriores trabajos.

Narrativa histórica sin dramatización del horror

La serie se centra en la compleja relación que Etty Hillesum establece con su terapeuta, una figura que eventualmente se convierte en su pareja sentimental. Este arco narrativo se desarrolla mientras el mundo de Etty se desmorona ante las injusticias sistemáticas y crecientes dirigidas contra la población judía en los Países Bajos. A diferencia de otras producciones que cubren la Segunda Guerra Mundial, la serie evita mostrar los horrores directos de los campos de concentración.

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Etty Hillesum fue detenida seis meses después de ingresar en Westerbrock y terminó sus días en el campo de exterminio de Auschwitz. Sin embargo, Daniel Levi justifica esta omisión narrativa argumentando que resulta inmoral dramatizar algo tan horroroso como el Holocausto. Los diarios originales de Hillesum no se centran en las atrocidades físicas, sino en la preservación de las convicciones personales. El autor busca demostrar cómo es posible mantener la identidad y los principios éticos sin que el entorno exterior logre doblegar el espíritu humano.

Impacto cultural y visión actual del mundo

Para evitar que la historia se sienta como un mero relicario del pasado, la serie difumina el contexto temporal estricto de los años cuarenta. Levi elimina los típicos tonos sepia de las series de época para acercar la narrativa a la modernidad visual y emocional. Esto logra que la historia tenga una resonancia inquietante con la actualidad, interpelando directamente al espectador sobre cómo enfrentarse a un mundo cada vez más amenazado.

El creador menciona explícitamente temas contemporáneos como la aparición del fascismo, el fortalecimiento de las dictaduras y la demonización de la inmigración como puntos de conexión con la obra. La decisión de no publicar los diarios de Hillesum hasta 1980, cuando ya había pasado mucho tiempo desde la guerra, permitió que los holandeses aceptaran su propia culpabilidad por su papel durante la ocupación, en la que el 75 por ciento de los judíos fueron deportados. Esta retrasada publicación contribuyó a que la historia no hubiera entrado en el imaginario colectivo de la misma manera que los diarios de Anna Frank.

Crítica al mercado actual y apoyo de Arte

Daniel Levi expresa su profunda decepción con el panorama actual de la televisión y las plataformas de streaming. Considera que los últimos cuatro años han sido los peores en la historia reciente de Israel, describiendo una caída en un abismo moral que considera difícil de superar. Esta visión personal influye en su crítica a la industria del entretenimiento, a la que ve como un lugar que prioriza las ganancias inmediatas sobre la experimentación artística.

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Levi señala que la televisión no atraviesa un buen momento, caracterizado por una competición extrema que fomenta la homogeneidad de contenidos. Afirma que hoy en día, si una serie no presenta un asesinato en los primeros treinta segundos, pierde interés comercial. La oferta se ha limitado excesivamente a thrillers y ciencia ficción, dejando muy poco espacio para obras más complejas y psicológicas. 'Etty' es descrita por él como un thriller extraño, sin muertes visibles, centrado puramente en la psicología de los personajes.

La existencia misma de la serie se debe al apoyo de la cadena pública Arte, una institución que permite que el arte prevalezca sobre los algoritmos de mercado. Levi califica esta colaboración como un pequeño milagro, destacando que la televisión pública está sosteniendo actualmente los únicos programas que escapan a los esquemas fáciles adoptados por la industria. El proyecto tardó diez años en concretarse, reflejando la dificultad de levantar iniciativas que desafían las tendencias dominantes, pero que finalmente ofrecen una experiencia narrativa rica y necesaria para los espectadores.