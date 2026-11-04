Estudio UB: Datos sobre atracción sexual y violencia hacia menores

La Universitat de Barcelona revela que el 22,2% de adultos siente atracción por menores. El GReVIA analiza conductas de violencia sexual en una muestra de más de seis mil personas.

Un macroestudio realizado por la Universitat de Barcelona (UB) ha revelado cifras significativas sobre la atracción sexual hacia menores y las conductas de violencia sexual en España. La investigación, presentada este miércoles por el Grupo de Investigación en Victimización Infantil y Adolescente (GReVIA), indica que casi uno de cada cinco adultos ha sentido atracción hacia alguien menor de dieciséis años. Paralelamente, un 10,2% de los hombres adultos reconoce haber tenido al menos una conducta de violencia sexual contra personas menores de edad durante su vida.

Prevalencia de Conductas Violentas y Atracciones

El análisis se basó en las respuestas de 6.010 personas seleccionadas para esta muestra representativa. Cuando el estudio restringe la atención a niños y adolescentes menores de quince años, la prevalencia de conductas violentas reportadas baja al 2,8%. Esta cifra desciende aún más al 1,7% cuando se refiere específicamente a niños menores de doce años. Además, el 3,4% de la muestra total reporta alguna de estas conductas violentas únicamente en los últimos doce meses, lo que sugiere una persistencia temporal en ciertos casos.

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Sobre el aspecto de la atracción, el 22,2% de los encuestados afirma haber experimentado algún grado de atracción sexual hacia personas de menos de dieciséis años desde que alcanzaron la edad adulta. Los datos muestran variaciones en la frecuencia de estos sentimientos: mientras un 12,3% declara no tener dicha atracción casi nunca, un 1,9% responde que la experimenta la mayor parte del tiempo o casi siempre. La atracción exclusiva hacia menores, sin ningún tipo de atracción hacia adultos, representa apenas el 0,3% de la muestra estudiada.

Diferenciación entre Sentimientos y Acciones

Los responsables del trabajo enfatizan que la atracción sexual y las conductas de violencia son dos realidades asociadas pero no equivalentes. Según los investigadores del GReVIA, quienes declaran sentir atracción hacia personas menores de dieciséis años presentan una probabilidad significativamente más alta de reportar conductas de violencia sexual. Sin embargo, insisten en que esta correlación no es determinista ni implica que toda persona con esa atracción cometa delitos.

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Es crucial destacar que el 72,8% de los participantes no reporta ninguna conducta de violencia sexual contra la infancia o la adolescencia. Por esta razón, los expertos remarcan que distinguir entre sentir atracción y actuar violentamente no minimiza la gravedad del problema social, sino que lo hace abordable desde la prevención. Identificar a un grupo amplio de personas que sienten atracción y no han cometido delitos constituye una oportunidad clave para la intervención temprana antes de que existan víctimas reales.

Metodología y Límites del Estudio

El estudio recoge conductas autoinformadas, tanto con como sin contacto físico, ocurridas en el mundo real y en entornos digitales. La metodología incluye casos con adolescentes de dieciséis y diecisiete años únicamente cuando existe una diferencia de edad de al menos diez años con la persona que responde. Quedan explícitamente fuera las relaciones sexuales consentidas entre personas de edad similar, aunque una de ellas sea menor de edad, respetando así los límites legales y éticos del análisis.

Desde la Universitat de Barcelona advierten que los datos podrían ser más elevados en la realidad debido a la naturaleza estigmatizada de las preguntas. Es esperable que haya infrareportes por el miedo al juicio social o legal. Por ello, los investigadores apuntan firmemente a que las estimaciones deben leerse como conservadoras. Este enfoque cauteloso refuerza la necesidad de políticas públicas que aborden tanto la prevención de la violencia como el apoyo psicológico adecuado para quienes luchan con estas atracciones sin actuar sobre ellas.