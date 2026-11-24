Una investigación con 30 adultos muestra que las caminatas cortas frecuentes son más efectivas que una sola sesión larga para regular la glucosa en personas sedentarias.

Un estudio reciente publicado en la revista Obesity indica que realizar caminatas cortas y frecuentes a lo largo del día mejora ciertos indicadores del control del azúcar en sangre más que caminar la misma cantidad de tiempo en una sola sesión. La investigación, aunque limitada a 30 participantes, sugiere que las personas que pasan gran parte del día sentadas deberían reconsiderar cómo incorporan el movimiento en su rutina diaria para optimizar su salud metabólica.

Mecanismo de las caminatas frecuentes

El ensayo clínico involucró a 30 adultos de entre 18 y 45 años con sobrepeso u obesidad que pasaban al menos seis horas diarias sentados y llevaban una vida mayormente sedentaria. Los participantes se dividieron al azar en dos grupos, ambos instruidos para caminar a paso rápido durante 45 minutos por día, cinco días a la semana, durante un período de seis semanas. El primer grupo realizó toda la caminata de manera continua, mientras que el segundo grupo hizo pausas para caminar unos cinco minutos cada hora durante todo el día.

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Los investigadores solicitaron a los participantes mantener su alimentación habitual y evitar intentar bajar de peso durante el estudio. Para evaluar los resultados, se utilizaron análisis de laboratorio junto con monitores continuos de glucosa que miden los niveles de glucosa las 24 horas. Los datos revelaron que el grupo que realizaba pausas frecuentes mostró una mejora superior en la proporción del tiempo en que su glucosa se mantuvo dentro del rango objetivo de 70 a 140 miligramos por decilitro.

Además de estabilizar los niveles generales, este grupo experimentó menos fluctuaciones en los niveles de glucosa y obtuvo mejores resultados en análisis que miden la eficiencia con la que el cuerpo elimina la glucosa de la sangre. Estos hallazgos preliminares señalan que la fragmentación de la actividad física puede ofrecer ventajas metabólicas específicas que no se observan en el ejercicio concentrado.

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Limitaciones y factores explicativos

Las limitaciones del estudio incluyen un tamaño de muestra pequeño, participantes relativamente jóvenes y una intervención de corta duración. Se excluyó a personas con enfermedades crónicas, por lo que los resultados no pueden aplicarse directamente a individuos con enfermedades cardíacas, diabetes u otros problemas de salud. Tampoco existió un grupo de control que permaneciera sentado sin realizar ejercicio.

La doctora Leana Wen, experta en bienestar de CNN y médica de emergencias, destacó que los investigadores plantearon varias explicaciones fisiológicas para estos resultados. Una teoría principal se centra en cómo los músculos utilizan la glucosa; cuando una persona pasa horas sentada, sus músculos permanecen inactivos. Levantarse a caminar activa estos músculos y aumenta el flujo sanguíneo, facilitando que la glucosa llegue al tejido muscular para su uso.

Otra posibilidad es que las pausas para caminar influyan en la respuesta del tejido graso a la insulina y en el procesamiento de nutrientes. Asimismo, la actividad muscular repetida podría estimular al hígado a liberar más glucosa a la sangre para reponer la consumida por los músculos, ofreciendo una mejor respuesta compensatoria. Sin embargo, no se controlaron los horarios de las comidas ni la composición de la dieta, factores que también afectan las mediciones.

Impacto en la salud pública y próximos pasos

El contexto de salud pública relacionado con la obesidad es significativo en Estados Unidos. Según la ex Secretaria de Salud Kathleen Sebelius, el sistema médico estadounidense gasta alrededor de USD 150 mil millones tratando afecciones prevenibles causadas por la obesión, una cifra aproximadamente el doble de lo que se invierte en cáncer. Dos tercios de los adultos estadounidenses y uno de cada cinco niños están sobrepesados u obesos, aumentando el riesgo de enfermedades crónicas.

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Actualmente, no se sabe si los cambios observados en este estudio se traducen en un menor riesgo de desarrollar diabetes u otras complicaciones a largo plazo. Se necesitan estudios más grandes, con poblaciones más diversas y un seguimiento prolongado, para establecer si este enfoque de caminatas fragmentadas ofrece beneficios clínicos sostenidos. Hasta que se realicen investigaciones más extensas, los profesionales de la salud consideran que incorporar movimiento frecuente es una estrategia prometedora para contrarrestar los efectos de la inactividad física.