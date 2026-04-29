Estudio revela brecha social en la adopción de vehículos eléctricos en España

Una investigación de la EHU y el BC3 muestra que los vehículos eléctricos se concentran en hogares con altos ingresos y mayor nivel educativo, evidenciando una desigualdad en su acceso. Los programas de ayudas actuales no corrigen esta brecha, por lo que se propone vincular las subvenciones al nivel de ingresos para democratizar su uso y cumplir con los objetivos climáticos.

Una investigación conjunta llevada a cabo por la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (EHU) y el centro BC3 ha puesto de manifiesto que los vehículos eléctricos se concentran principalmente en hogares con altos ingresos, mayor nivel educativo y ubicados en entornos urbanos, lo que evidencia una brecha social significativa en su acceso.

Según el estudio, los actuales programas de ayudas públicas no logran corregir esta desigualdad, por lo que sería deseable vincular las subvenciones al nivel de ingresos de los solicitantes. Este trabajo, firmado por la Facultad de Economía y Empresa de la EHU y el centro vasco de investigación sobre el cambio climático, el BC3, analiza los factores que influyen en la compra de vehículos eléctricos en España, así como la eficacia de los planes Moves, los principales programas de subvenciones destinados a fomentar su adquisición.

Mercè Amich, investigadora de ambas entidades, señala que, al ritmo actual, no se alcanzarán los objetivos climáticos. En otros contextos europeos, como Portugal, la adopción de vehículos eléctricos está funcionando mejor. El estudio revela que la mayoría de estos vehículos se encuentran en entornos urbanos, en hogares con altos ingresos y estudios superiores. Existe una brecha social significativa en la adquisición de vehículos eléctricos, y los programas de subsidios actuales contribuyen a esta desigualdad.

Si no se democratiza el acceso a estas tecnologías, no se cumplirán los objetivos climáticos. Según la investigación, los factores que más influyen en la adquisición de vehículos eléctricos son los ingresos económicos, el nivel educativo y el lugar de residencia. A mayor nivel de ingresos, mayor propiedad de estos vehículos. La mayoría de las personas propietarias tienen estudios superiores y viven en grandes ciudades, sobre todo en Barcelona y Madrid.

Los resultados son novedosos porque analizan por primera vez datos reales de propiedad de vehículos eléctricos. Hasta 2021, la información disponible se limitaba a encuestas sobre preferencias y no reflejaba el comportamiento real de la población. Por ello, este trabajo ofrece la primera radiografía de lo que sucede de verdad en la transición hacia la electromovilidad. Sobre la eficacia de los planes Moves, el informe concluye que no han cumplido adecuadamente su función.

Analizando conjuntamente los datos de propiedad y la distribución de las ayudas económicas a nivel territorial, el equipo investigador ha observado que los recursos públicos no están llegando a quienes más los necesitan ni están impulsando una renovación efectiva del parque automovilístico. No se tiene datos que detallen si las personas que poseen vehículos eléctricos se acogieron a los planes Moves, pero como hay tan pocos en el mercado, se sabe con bastante seguridad que los datos están vinculados.

Por lo tanto, si se relaciona la información, se ve que las ayudas se están dando a personas que se podrían permitir un vehículo eléctrico sin ellas. Esto significa que no están cambiando el comportamiento de compra, que es precisamente el objetivo de este tipo de políticas públicas.

Además, los resultados indican que muchos usuarios no reemplazan sus coches de combustión, sino que añaden el vehículo eléctrico a la flota, lo cual disminuye el efecto ambiental de las ayudas. Para mejorar los programas de ayuda, el estudio propone varias recomendaciones. Por ejemplo, para fomentar un acceso más equitativo a los vehículos eléctricos, sugiere introducir un límite de renta para poder optar a las ayudas y así asegurar que lleguen a quienes más los necesitan.

Actualmente, una persona de Madrid con una gran fortuna que se quiere comprar un Tesla recibe la ayuda de la misma manera que alguien que no tiene tantos recursos económicos. Se está destinando mucho dinero público para subvencionar vehículos bastante exclusivos y caros a segmentos de la población muy pequeños que seguramente ya tienen la capacidad económica para hacer la inversión. Se debería poner una renta tope como se hace en otro tipo de ayudas.

A nivel medioambiental, se aconseja reevaluar el requisito de desguace de los vehículos de combustión antiguos, de modo que los eléctricos sustituyan efectivamente a los coches más contaminantes. Este criterio ya se contemplaba en algunas convocatorias de los planes Moves, pero fue suprimido como condición necesaria para optar a las ayudas





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