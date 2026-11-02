Estudio: Representación negativa de diversidad corporal en ficción española 2025

Análisis de 2025 revela que solo el 8% de personajes tiene cuerpos no normativos. Majoría estereotipos negativos en cine y series españolas.

Un reciente estudio sobre la ficción española publicada en 2025 revela que las producciones cinematográficas y televisivas siguen ofreciendo más representaciones negativas que positivas de la diversidad corporal. Además, los personajes con cuerpos no normativos continúan siendo relegados a papeles secundarios o asociados a estereotipos limitados, lo que refleja una brecha significativa entre la realidad social y su reflejo en pantalla.

Estadísticas de diversidad en pantalla

La investigación analizó una muestra extensa compuesta por 125 películas y 91 temporadas de 89 series españolas estrenadas en 2025. Los resultados indican que solo el 8,86% de los personajes cinematográficos y el 8,15% de los televisivos presentan cuerpos no normativos. Esta baja porcentaje evidencia que la visibilidad de estas corporalidades sigue siendo marginal en la industria del entretenimiento nacional.

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La desigualdad no se limita únicamente a la cantidad de personajes que aparecen en las obras, sino también a la forma en que son retratados. Apenas el 7,58% de las películas y el 7,61% de las temporadas ofrecen una representación positiva de la diversidad corporal. En cambio, el 31,82% de los largometrajes y el 28,26% de las series incluyen imaginarios negativos, perpetuando visiones estigmatizantes.

Stereotipos y roles narrativos

Menos de la mitad de los personajes en películas con corporalidades diversas disponen de una trama propia, situándose en solo el 40%. En las series, la proporción sube hasta el 56,97%, aunque los personajes gordos siguen teniendo menos relevancia narrativa y apareciendo más como secundarios que como protagonistas. Esto limita su profundidad y humanización dentro de las historias contadas.

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Una cuarta parte de los personajes con cuerpos no normativos del cine salen en el género de comedia, porcentaje que supera la mitad en las series. El estudio destaca que algunas producciones familiares siguen presentando la gordura como motivo de ridículo o como una característica vergonzante. Entre los recursos narrativos cuestionados figura la tendencia a definir a determinados personajes exclusivamente por su peso, lo cual empobrece el guion.

También se les asocia frecuentemente con la comida. El informe menciona la serie donde Mapi, el único personaje gordo, abre una cuenta de OnlyFans en la que aparece comiendo. En otro caso, un crítico gastronómico gordo muere de un infarto durante un secuestro, interpretándose su fallecimiento como algo esperable por su peso en lugar de considerar un crimen.

Edad y género en la representación

La edad también condiciona qué cuerpos llegan a la pantalla. En las películas, el 52,83% de los personajes con corporalidades consideradas no hegemónicas supera los 50 años. En las series, el 47,62% tiene entre 30 y 50 años. El estudio detecta además un fenómeno preocupante, pese a que sus apariencias suelen juzgarse con mayor dureza frente a los cánones establecidos.

Las mujeres representan el 54,12% en el cine y el 50% en las series entre los cuerpos no normativos. El informe examina cómo se cruzan el peso, la discapacidad y la racialización. En algunas ficciones televisivas, la gordura aparece asociada a problemas de salud mental, reforzando la idea de una supuesta falta de autocontrol por parte de estas personas.

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Crítica a funciones tradicionales

Las mujeres con cuerpos no normativos suelen estar encasilladas en funciones de cuidado, mientras que los hombres lo están en funciones de protección. Se destaca una excepción positiva en una obra protagonizada por una mujer gorda y racializada que no entra dentro de estos cánones tradicionales. Esto ofrece una visión más compleja y libre de prejuicios sobre la identidad y el rol social.

En el ámbito LGBTIQA+, el estudio valora el aumento de personajes gordos queer, aunque señala que predominan los hombres homosexuales. Las mujeres homosexuales siguen representándose mayoritariamente con cuerpos normativos, lo que sugiere una falta de diversidad dentro de la propia comunidad. Un dato favorable es que el 29,41% de los personajes analizados en películas y el 41,86% de los de series superan el Test Divine, lo que indica un progreso limitado pero presente en la escritura de personajes tridimensionales.