Estudio GReVIA revela violencia sexual infantil en España

La Universidad de Barcelona presenta datos alarmantes sobre la prevalencia de conductas violentas contra menores, destacando el papel del entorno físico.

El Grupo de Investigación en Victimización Infantil y Adolescente (GReVIA) de la Universidad de Barcelona ha presentado este miércoles los resultados preliminares de un estudio nacional pionero que cuantifica por primera vez la magnitud real de las conductas de violencia sexual contra menores en España. La investigación, desarrollada bajo el marco del programa internacional Prevention Global y con la colaboración técnica de la Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos, ofrece una radiografía detallada de un fenómeno social complejo que trasciende las percepciones públicas habituales.

Datos sobre Conductas Violentas Contra Menores

Los hallazgos centrales del informe indican que el 10,2% de los hombres adultos residentes en todo el territorio español reconoce haber mantenido alguna conducta de violencia sexual contra personas menores de edad a lo largo de su vida. Este porcentaje global se desglosa en una prevalencia específica del 2,8% cuando se consideran casos con contacto físico y del 1,7% al excluir dichos contactos o enfocarse únicamente en niños y niñas de menos de 12 años. El estudio incluye explícitamente a adolescentes de 16 y 17 años, pero solo registra sus interacciones como casos de violencia si existe una relación de poder o coerción significativa con el agresor, excluyendo así las relaciones sexuales consentidas entre pares de edades similares.

Also read Cómo jugar y reglas del sorteo EuroDreams en España

Entorno Físico versus Espacio Digital

Los datos revelan una distinción crítica entre los escenarios donde ocurren estos delitos, desmintiendo la narrativa predominante que sitúa Internet como el principal foco de riesgo. Las estadísticas muestran que las conductas de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes fuera de Internet son significativamente más frecuentes, alcanzando el 9,7%, mientras que las que se producen exclusivamente en el entorno digital representan el 4,2%. Esta diferencia numérica sugiere que la protección infantil debe priorizar el ámbito presencial y familiar sobre las medidas puramente digitales, ya que la mayoría de los incidentes ocurren en contextos físicos conocidos para la víctima.

Advertisement

Atracción Sexual y Perfiles de Riesgo

Además de las conductas realizadas, el estudio indaga en las predisposiciones psicológicas de los participantes, encontrando que el 22,2% declara haber sentido algún grado de atracción sexual hacia menores. Para contextualizar este dato, los investigadores señalan que en la mayoría de los casos esta atracción es poco frecuente y secundaria a la atracción hacia personas adultas; específicamente, el 12,3% de quienes reportan dicha atracción la clasifica como algo que les sucede "casi nunca". Solo un porcentaje minoritario indica que esta sensación es recurrente, lo que permite a los expertos diferenciar entre pensamientos intrusivos y riesgo inminente de acción delictiva.

Limitaciones Metodológicas y Proyección Futura

Los autores del informe, liderados por expertos del GReVIA, advierten que estas estimaciones deben leerse como conservadoras debido a la alta estigmatización social asociada a este tipo de conductas. Se espera que los autoinformes estén infrareportados, lo que implica que la cifra real podría ser superior a la detectada mediante instrumentos de medida estandarizados. Este proyecto internacional busca aplicar el mismo instrumento en diversos países para comparar la magnitud del problema a nivel global, proporcionando una base empírica sólida para diseñar estrategias de prevención efectivas que aborden tanto la detección como la intervención temprana.