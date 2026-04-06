Estudio Global Revela Hábitos de Consumo Circulares en la Moda: Enfoque en España

Un estudio exhaustivo sobre la circularidad en la moda de 2025, realizado en 21 mercados incluyendo España, analiza el comportamiento de los consumidores respecto a la compra, uso y gestión de la ropa. El estudio destaca prácticas circulares comunes y la influencia de factores prácticos en las decisiones de compra, como precio y ajuste. Se examina el uso repetido, la reparación, el regalo y el reciclaje de ropa, revelando el interés y las barreras de los consumidores españoles frente a la sostenibilidad en la moda.

Un estudio global sobre circularidad en la moda, realizado en 21 mercados durante 2025, incluyendo España, ofrece una visión detallada sobre el comportamiento de los consumidores en relación con la ropa. El estudio, llevado a cabo entre noviembre y diciembre de 2025, encuestó a 15.461 consumidores de la plataforma, con edades entre 18 y 44 años, de los cuales 674 son españoles.

El análisis profundiza en las decisiones de compra, el uso y cuidado de las prendas, y su gestión al final de su vida útil, respaldado por evidencia concreta sobre la interacción de los consumidores con la moda y su nivel de adopción de prácticas circulares. El estudio revela que muchas prácticas asociadas con la moda circular, como el uso repetido, la reparación de prendas y el intercambio de ropa, ya son comunes. Sin embargo, también destaca que las decisiones de compra están influenciadas por factores prácticos como el precio, el ajuste y la usabilidad diaria, lo que subraya la necesidad de diseñar sistemas e iniciativas que promuevan la circularidad y se adapten a las realidades del consumidor.\En España, las compras de ropa están mayormente impulsadas por consideraciones prácticas. El estudio revela que encontrar el mejor precio (92,3%), la disponibilidad de tallas adecuadas (91,7%) y la adaptabilidad de la prenda al estilo de vida (84,7%) son factores clave. En cuanto a la frecuencia de compra, el estudio indica que el consumo es moderado, con una minoría comprando grandes cantidades de ropa anualmente en SHEIN. El estudio examina el uso y mantenimiento de la ropa, demostrando un uso repetido en categorías clave como prendas básicas diarias, ropa exterior, calzado y ropa deportiva. España se posiciona como un país con un alto porcentaje de uso repetido, solo por detrás de Francia. Los factores que impulsan la retención de las prendas son la comodidad y el ajuste. La percepción de los consumidores españoles sobre la circularidad se centra en la fabricación con materiales de bajo impacto y la durabilidad de las prendas. El estudio también explora las opciones que los consumidores toman cuando la ropa ya no es necesaria. Regalar la ropa a amigos o familiares es la opción más frecuente, seguida de las donaciones a organizaciones benéficas. La reparación de prendas es también una práctica importante, con un porcentaje significativo de encuestados españoles que han reparado o modificado alguna prenda, ya sea por su capacidad para realizar arreglos sencillos o por la falta de habilidades. El reciclaje de ropa es otra práctica destacada en España.\El estudio proporciona una visión valiosa de los hábitos de consumo en relación con la moda circular. Los resultados sugieren que, si bien la circularidad está presente en el comportamiento de los consumidores, las decisiones prácticas siguen siendo prioritarias. Esto implica la necesidad de estrategias de circularidad que sean accesibles, convenientes y alineadas con las necesidades de los consumidores. La comprensión de estos factores es crucial para el desarrollo de una industria de la moda más sostenible. Los hallazgos del estudio resaltan la importancia de diseñar productos que sean duraderos, fáciles de cuidar y que se ajusten a las necesidades de los consumidores. El enfoque en la comodidad, el ajuste y el precio, junto con la promoción de la reutilización y el reciclaje, son elementos clave para impulsar la transición hacia un modelo de moda más circular y sostenible. El estudio también identifica la necesidad de educar a los consumidores sobre las ventajas de la circularidad y ofrecerles opciones de reciclaje y reparación más accesibles. El estudio concluye que, para tener éxito, la industria de la moda debe adoptar un enfoque holístico que combine la innovación de productos con la educación del consumidor y la creación de sistemas de apoyo a la circularidad





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