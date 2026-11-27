Investigadores de la Estación Biológica de Doñana analizan 75 años de datos para determinar qué especies invasoras en España han frenado su crecimiento y cuáles siguen colonizando nuevos territorios de forma acelerada.

Un exhaustivo estudio liderado por investigadores de la Estación Biológica de Doñana ( EBD-CSIC) ha desentrañado la dinámica de expansión de treinta y nueve especies invasoras en la península ibérica durante los últimos setenta y cinco años. El análisis, publicado en la revista 'Ecological Informatics', ofrece datos críticos sobre la velocidad de colonización y el estado actual de estas poblaciones no nativas que amenazan la biodiversidad local. El trabajo confirma que, aunque la expansión de algunas especies se ha estabilizado, la mayoría continúa extendiéndose agresivamente hacia nuevos hábitats, reduciendo cada vez más la ventana de oportunidad para acciones preventivas eficaces.

Cinco décadas de datos validados por especialistas

La investigación se basa en la integración de información histórica de distribución junto con una colección robusta de observaciones validadas rigurosamente por especialistas en el campo. Este enfoque metodológico permite establecer patrones de expansión diferenciados para cada una de las especies estudiadas, proporcionando una visión clara y matizada de la situación actual. Según Ismael Soto, investigador de la EBD-CSIC y primer autor del estudio, la combinación de datos históricos con observaciones actuales es fundamental para entender cómo han cambiado las dinámicas de invasión a lo largo del tiempo y para predecir tendencias futuras con mayor precisión.

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Once especies frenan su avance territorial

Los resultados del análisis revelan una tendencia alentadora para once especies que parecen haber estabilizado su expansión y dejado de colonizar nuevos territorios de forma significativa. Esta fase de saturación indica que el control natural o las intervenciones previas han logrado contener su propagación en ciertas zonas. Sin embargo, Ismael Soto advierte que, aunque aún se está a tiempo de actuar en algunos casos, la oportunidad para prevenir nuevas colonizaciones y limitar los impactos ecológicos se cierra año tras año. Esta estabilización en un tercio del grupo analizado sugiere que los esfuerzos de gestión pueden ser efectivos si se implementan en fases tempranas de establecimiento.

El árbol del cielo domina con más de 150.000 km2

A pesar de la estabilización de algunas especies, el árbol del cielo, originario de China, domina ampliamente el panorama de la invasión en España, ocupando una extensión estimada superior a los 150.000 km2. Esta cifra representa la mayor área ocupada por cualquiera de las especies analizadas en el estudio, evidenciando su capacidad de adaptación y dispersión. Le siguen otras especies con grandes impactos ecológicos significativos, como el caracol manzana, que ocupa alrededor de 115.000 km2, y el mejillón cebra, con una superficie de aproximadamente 50.000 km2. Estas tres especies juntas cubren una porción considerable del territorio nacional, alterando profundamente los ecosistemas locales.

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Velocidad vertiginosa de la avispa velutina

En el extremo opuesto de la escala de velocidad de colonización se encuentra la avispa velutina, o avispón asiático de patas amarillas, detectada por primera vez en el estrecho de Gibraltar en 2015. Esta especie se ha convertido en la de expansión más rápida entre todas las analizadas, con una velocidad de avance estimada superior a los 500 km anuales. Su proliferación en el último año ha sido de vértigo, lo que subraya la urgencia de las medidas de control. Otra especie que muestra una tasa de expansión alarmante es el duraznillo de agua, conocida como Eichhornia crassipes, con velocidades de avance que superan los 100 km anuales, lo que la sitúa también entre las amenazas más dinámicas para la biodiversidad acuática.

Hoja de ruta transfronteriza para la gestión ambiental

Los investigadores proponen una hoja de ruta clara para la gestión de las especies exóticas invasoras, diferenciando las estrategias según la fase de establecimiento de cada especie. Las especies en fases iniciales son candidatas ideales para programas de detección temprana y erradicación, mientras que aquellas en expansión activa requieren medidas para limitar su avance. Cuando la distribución está ya saturada, la gestión debe centrarse en mitigar los impactos sobre los ecosistemas existentes. Además, Ismael Soto destaca la necesidad de una perspectiva transfronteriza, dado que numerosos ríos ibéricos nacen en España y desembocan en Portugal, haciendo que la prevención, vigilancia y control sean más eficaces si se coordinan entre ambos países.