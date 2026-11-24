Investigación del British Journal of Sports Medicine revela que el precio no garantiza mayor comodidad en calzado deportivo. Análisis detallado de prestaciones.

Una investigación publicada en el British Journal of Sports Medicine desmiente la creencia de que el mayor costo de las zapatillas de running implica mejor rendimiento. El estudio, liderado por Clint Hangan y colegas, concluye que los modelos más caros no ofrecen necesariamente una amortiguación superior a las opciones económicas.

Resultados del estudio en 2008 sobre calzado

Los autores analizaron nueve modelos de zapatillas de diferentes precios durante una prueba principal que involucró a 43 participantes. Los resultados mostraron que los modelos económicos e intermedios presentaban una distribución de presión plantar comparable a la de los más costosos. Además, los investigadores no encontraron diferencias significativas en los niveles de comodidad reportados por los corredores.

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Relación entre tecnología y coste del producto

El precio final de un calzado incorpora múltiples factores como costes de desarrollo, fabricación, distribución y comercialización. También refleja inversiones publicitarias y el posicionamiento de marca en el mercado. Por ello, no debe interpretarse como un indicador directo de calidad técnica o funcionalidad superior para el usuario.

Ingeniería aplicada a las necesidades del deportista

La utilidad de una solución técnica depende de cómo responde a las necesidades específicas del deportista. Una persona que corre tres veces por semana requiere características distintas a las de un atleta que compite en maratones. Esta diversidad permite que marcas con estrategias comerciales diferentes desarrollen productos funcionales para públicos concretos sin replicar prestaciones de élite.

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Análisis de materiales y propiedades de las espumas

Las propiedades de las espumas influyen directamente en la deformación de la mediasuela durante el apoyo. La dureza de una espuma no determina por sí sola su capacidad de respuesta, ya que también intervienen su geometría y comportamiento al comprimirse repetidamente. Dos zapatillas con sensación inicial similar pueden comportarse de forma distinta durante la actividad física.

Consideraciones técnicas para la elección correcta

Es fundamental verificar la flexibilidad del calzado en la zona del antepié, pues la resistencia al doblado influye en la mecánica de cada paso. Algunas marcas utilizan espumas de poliuretano termoplástico expandido (ETPU) para ofrecer respuesta elástica, mientras que otras combinan espuma y EVA para distribuir la presión plantar. La tecnología deportiva accesible puede adoptar soluciones diferentes según la actividad practicada.