Estudio demuestra que los amigos imaginarios mejoran la empatía infantil

Investigaciones revelan que los niños con amigos imaginarios desarrollan mayor empatía, mejor concentración y reducen el uso de pantallas. El estudio destaca beneficios psicológicos y sociales de estos compañeros no reales.

Un nuevo estudio publicado por la Universidad Estatal de Oregón indica que los niños que crean amigos imaginarios, los cuales ya llevan casi dos tercios de la población infantil, presentan niveles superiores de empatía y una mayor capacidad de concentración que sus pares sin estos compañeros de fantasía.

Funcionamiento y origen de los amigos imaginarios

Las psicólogas Naomi Aguiar y Marjorie Taylor explican que estos compañeros surgen cuando un niño, por su cuenta, desea compañía. No es un síntoma de soledad profunda, sino un recurso creativo que permite al niño reinterpretar la realidad y practicar la interacción social en un entorno seguro.

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Cada amigo imaginario se adapta a las necesidades cambiantes del niño, tomando forma de persona, objeto o criatura fantástica. Un ejemplo citado es una niña que conversaba con un cartón de leche invisible, intercambiando aprendizajes sobre la humanidad y la no-humanidad.

Beneficios psicológicos y sociales medidos

El estudio encontró que los niños entre 4 y 6 años con amigos imaginarios obtienen puntuaciones más altas en pruebas de teoría de la mente y comprensión emocional, según los investigadores Marta Giménez-Dasí de la Universidad de Valencia. Estos niños demuestran una mayor capacidad para reconocer que los demás poseen creencias y deseos distintos a los suyos.

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Asimismo, se observa un menor uso de dispositivos electrónicos y una mayor claridad en la imaginación. Los niños describen a sus compañeros de forma muy vívida, lo que sugiere una actividad cognitiva intensa y creativa.

Implicaciones para la inclusión educativa y la neurodiversidad

La profesora asociada Paige Davis, Universidad de Leeds, destaca que los amigos imaginarios también pueden funcionar como apoyo para niños autistas, quienes manejan relaciones sociales de manera única. El estudio sugiere que estos compañeros ayudan a mejorar la comunicación y la coordinación de respuestas emocionales.

Los autores concluyen que la presencia de amigos imaginarios favorece el desarrollo de habilidades sociales y emocionales, lo que podría influir positivamente en la integración escolar y en las redes de apoyo familiar.

Próximos pasos de la investigación

Se programaron nuevas pruebas longitudinales para seguir el progreso de los niños que mantienen estos amigos imaginarios hasta la adolescencia. Los resultados podrían orientar estrategias de intervención temprana y enriquecer las prácticas educativas orientadas al desarrollo socioemocional.