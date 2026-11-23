Una investigación del Instituto Buck identifica daños en el hipotálamo y el núcleo supraquiasmático, explicando los trastornos del sueño en el alzhéimer antes de la demencia.

Una investigación liderada por el Instituto Buck para la Investigación sobre el Envejecimiento ha descubierto que la enfermedad de Alzheimer afecta severamente al reloj biológico del cuerpo humano mucho antes de que se manifiesten los síntomas cognitivos clásicos. Este estudio, realizado en Estados Unidos, se centra en el hipotálamo, una región cerebral clave para regular los ciclos de sueño y vigilia, demostrando que la neurodegeneración desorganiza los ritmos diarios fundamentales para la salud.

El hipotálamo como centro del desorden circadiano

Los científicos del Instituto Buck identificaron modificaciones estructurales y moleculares en esta pequeña área del cerebro que controla funciones esenciales como la temperatura corporal, el hambre, la sed y la liberación hormonal. Aunque investigaciones previas se centraron casi exclusivamente en las regiones relacionadas con la memoria, este trabajo evidencia que el desorden circadiano es un componente temprano y significativo de la patología, afectando directamente al núcleo supraquiasmático, considerado el principal reloj biológico del organismo.

Also read RTVE, galardonada en los I Premios de Periodismo Soledad Gallego-Díaz del Instituto de las Mujeres

Metodología y hallazgos celulares específicos

Para obtener estos resultados, los investigadores combinaron técnicas de análisis de volumen de 13 subregiones del hipotálamo con la actividad genética de más de 614.000 núcleos celulares. El equipo analizó tejido cerebral de 17 donantes, incluyendo siete personas con Alzheimer, siete controles de edad similar y tres personas más jóvenes. Esta combinación metodológica permitió detectar diferencias anatómicas y moleculares invisibles con una sola técnica, revelando cambios en la microglía y alteraciones en las vías de señalización de la vasopresina dentro de las neuronas del núcleo supraquiasmático.

Inflamación y trastornos del sueño temprano

Las células de la microglía, responsables de la defensa inmunitaria cerebral, mostraron modificaciones genéticas compatibles con una mayor actividad inflamatoria. Simultáneamente, los expertos detectaron alteraciones en la vasopresina, sustancia crucial para coordinar el reloj biológico. Estos hallazgos explican por qué pacientes en etapas tempranas experimentan trastornos del sueño y desajustes en sus ritmos diarios, así como el conocido síndrome vespertino, una alteración del comportamiento que suele aparecer al final de la tarde en fases posteriores de la enfermedad.

Advertisement

Limitaciones y futuras estrategias terapéuticas

A pesar de la relevancia de los datos, los autores advierten sobre las limitaciones del estudio, dado el reducido número de donantes y el hecho de proceder de fuentes diferentes para resonancias y análisis celulares. Al ser un estudio observacional, los resultados muestran asociaciones pero no prueban causalidad directa. No obstante, la investigadora Webb destaca que encontrar estos cambios en la señalización de la vasopresina en etapas tempranas proporciona un punto de partida concreto para nuevas terapias, buscando proteger los mecanismos del reloj biológico para ralentizar la progresión del Alzheimer y aliviar síntomas.

Impacto en la comprensión de la neurodegeneración

Este trabajo refuerza la necesidad de ampliar la mirada científica más allá de la pérdida de memoria para comprender el papel del sueño y los ritmos biológicos en la salud cerebral. El siguiente objetivo será comprobar cómo evolucionan estas alteraciones con el tiempo y si intervenir en el hipotálamo puede contribuir a frenar el deterioro cognitivo. La investigación sugiere que abordar el reloj biológico podría ser una vía prometedora para tratamientos futuros, complementando las estrategias actuales centradas únicamente en la memoria y la cognición explícita.