Estudio Danés Descarta Vínculo Entre Tylenol y Autismo Durante el Embarazo

Un estudio nacional danés, publicado en JAMA Pediatrics, revela que no existe una asociación entre el uso de Tylenol por mujeres embarazadas y el desarrollo de autismo en sus hijos. El estudio, que analizó datos de más de 1.5 millones de niños, contradice algunas preocupaciones previas y ofrece información tranquilizadora.

El uso de Tylenol por mujeres durante el embarazo no está asociado con el autismo en sus hijos, según los resultados de un estudio nacional realizado en Dinamarca y publicado recientemente. Este hallazgo, que contradice algunas preocupaciones previas, proporciona información valiosa para las mujeres embarazadas y los profesionales de la salud. El estudio, que analizó datos de más de 1.5 millones de niños nacidos entre 1997 y 2022, incluidos 31.098 expuestos al Tylenol en el útero, demostró que la tasa de autismo fue similar entre los niños expuestos y no expuestos al medicamento. Específicamente, el autismo se diagnosticó posteriormente en el 1.8% de los niños expuestos y en el 3% del grupo no expuesto. Estos resultados sugieren que no existe una conexión causal directa entre la exposición prenatal al Tylenol y el desarrollo de autismo, lo cual es un hallazgo significativo para la comunidad científica y el público en general. La investigación, publicada en la prestigiosa revista JAMA Pediatrics, refuerza la idea de que la exposición al acetaminofén durante el embarazo, si bien debe ser monitoreada y utilizada con precaución, no implica un riesgo inherentemente mayor de autismo en los descendientes.

El estudio danés, que empleó una metodología rigurosa y un amplio conjunto de datos, también consideró y controló diversos factores de riesgo individuales que podrían influir en el desarrollo del autismo. Los investigadores tomaron en cuenta aspectos como la dosis del medicamento utilizada por las madres, el trimestre del embarazo en el que se administró, y otros factores relevantes. Incluso después de ajustar los datos para considerar estos factores, la ausencia de una asociación significativa entre el uso de Tylenol y el autismo se mantuvo. Este enfoque exhaustivo fortalece la validez de los resultados y proporciona una mayor confianza en las conclusiones del estudio. Es importante destacar que otros estudios previos, como el realizado en Suecia en 2024, también han llegado a conclusiones similares, descartando una relación directa entre el uso de acetaminofén durante el embarazo y el autismo. Por otro lado, una revisión de 2025 realizada por investigadores estadounidenses, que analizó una serie de estudios previos, sugirió una posible conexión, pero los propios autores enfatizaron que sus hallazgos no demuestran que el medicamento sea la causa directa de estas condiciones. Esta disparidad en los resultados destaca la complejidad del tema y la necesidad de continuar investigando para obtener una comprensión más completa.

La información proporcionada por este estudio danés es particularmente relevante a la luz de las declaraciones y recomendaciones contradictorias emitidas por diversas fuentes en los últimos años. En septiembre, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) anunció su intención de modificar la etiqueta del acetaminofén para advertir sobre una posible asociación con el autismo y el TDAH. Esta declaración generó controversia y fue seguida de comentarios alarmistas, incluyendo declaraciones del expresidente estadounidense Donald Trump, quien sugirió que las mujeres embarazadas y los bebés no deberían tomar el medicamento. Sin embargo, estas declaraciones fueron rápidamente criticadas por grupos médicos nacionales e internacionales, quienes enfatizaron la falta de evidencia científica que respaldara tales afirmaciones. Un mes después del anuncio de la FDA, el secretario de Salud de Estados Unidos, Robert F. Kennedy, Jr., también expresó cautela, reconociendo que la evidencia no demostraba una relación causal definitiva, pero recomendando precaución. La reciente investigación danesa, junto con otros estudios recientes, ofrece una perspectiva más tranquilizadora, sugiriendo que el uso de Tylenol durante el embarazo, cuando se realiza siguiendo las indicaciones médicas y con la dosis mínima necesaria, no parece aumentar significativamente el riesgo de autismo. La FDA, por su parte, no ha proporcionado actualizaciones sobre el estado actual del cambio de etiquetado previsto





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