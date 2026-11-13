Estudio alerta sobre cafeína, bebidas energéticas y problemas cardiovasculares

Un estudio preliminar revisó 854 informes de la FDA sobre bebidas energéticas y estimulantes. No demuestra causa, pero invita a revisar la cafeína total.

Un estudio preliminar presentado en 2026 analizó notificaciones de efectos adversos enviadas a una base de datos de la FDA estadounidense entre 2017 y 2025. El trabajo detectó más informes de problemas cardiovasculares relacionados con bebidas energéticas y suplementos con cafeína u otros estimulantes, en un contexto donde el consumo puede sumar varias fuentes en una misma sesión de entrenamiento.

Entre esas notificaciones, 854 informes mencionaban bebidas energéticas o suplementos con cafeína u otros estimulantes. Al compararlos con reportes de productos sin esos ingredientes, los investigadores observaron que la parada cardíaca aparecía con mayor frecuencia, junto con las palpitaciones y ciertas arritmias.

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Qué muestran los informes de la FDA sobre estimulantes

Los datos describen un patrón de señales cardiovasculares asociado a productos estimulantes, pero no demuestran una relación de causa directa. Aproximadamente el 45 % de los informes cardiovasculares vinculados a estos productos correspondía a personas de 18 a 34 años.

El análisis agrupó bebidas energéticas y suplementos con distintos estimulantes. Por ese motivo, los resultados no permiten atribuir el efecto a una bebida concreta, a una marca o a la cafeína por sí sola.

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La base de datos recoge avisos voluntarios. Los autores no saben cuántas personas consumieron estos productos sin sufrir ningún problema, ni cuántos posibles casos nunca se notificaron. Por eso el estudio no permite calcular el riesgo real de sufrir un problema cardíaco.

Cafeína total y consumo combinado durante el entrenamiento

El problema práctico aparece cuando se combinan productos sin contar la cafeína que aporta cada uno. Una bebida energética antes de correr, un preentreno para ir al gimnasio y un gel con cafeína durante la sesión pueden sumar una cantidad que muchas personas nunca calculan.

La cafeína puede mejorar el rendimiento en determinadas pruebas y dosis. Según las referencias generales citadas en la información, la cafeína procedente de todas las fuentes no plantea problemas de seguridad en condiciones habituales, incluso antes de ejercicio intenso, y se sitúa en un nivel que no preocupa a la población adulta sana. Las excepciones incluyen el embarazo.

Conviene revisar también ingredientes estimulantes como el guaraná o la sinefrina en las etiquetas. Una bebida energética no es lo mismo que una bebida isotónica, que está destinada a aportar líquidos e hidratos durante el ejercicio, y confundirlas puede llevar a sumar estimulantes sin darse cuenta.

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Síntomas de alarma y cuándo consultar a un profesional

Ante palpitaciones, dolor en el pecho, mareo o desmayo tras tomar un estimulante, es necesario consultar a un profesional sanitario. Ante dolor torácico intenso o desmayo, la persona debe pedir atención urgente sin esperar.

Las personas con enfermedad cardíaca o antecedentes de arritmias deben consultar con un profesional antes de utilizar preentrenos o bebidas energéticas. Esta precaución es especialmente relevante para quienes ya conocen un problema del ritmo del corazón.

La conclusión útil del estudio no es entrenar con miedo, sino saber qué contienen los productos que se toman. Anotar la cafeína de cada fuente consumida durante la semana y evitar acumular estimulantes sin control es una forma práctica de reducir la exposición.