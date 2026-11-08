Estudio AECONSUMIDORES: Gasto y comportamiento Black Friday España 2024

El gasto medio en Black Friday alcanzará 208 euros. Madrid lidera compras online. Almería registra menor inversión. Análisis detallado de preferencias y zonas geográficas.

Los consumidores españoles destinarán una media de 208 euros a las ofertas del Black Friday, una cifra clave revelada por la Asociación Española de Consumidores. Este estudio detalla la intención de compra y los sectores con mayor proyección económica durante el periodo de descuentos. Los datos reflejan un escenario de consumo marcado por diferencias geográficas significativas entre las provincias peninsulares y las ciudades autónomas.

Distribución geográfica del gasto y consumo

Madrid y Barcelona lideran la intensidad de compras con porcentajes del 98% y 97% respectivamente. Estas regiones superan claramente la media nacional, que se sitúa en el 84%. Este porcentaje es similar al registrado en el año pasado, lo que indica una estabilidad en la participación del consumidor. Por el contrario, Ceuta y Zamora muestran los menores niveles de intención, con 77% y 79% de consumidores previstos.

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La inversión económica varía drásticamente según la ubicación. Madrid encabeza la lista con 285 euros por persona, seguida de Barcelona con 275 euros y Valencia con 267 euros. Estas ciudades concentran la mayor capacidad de gasto durante la jornada. Almería registra la cifra más baja con 170 euros. Le siguen Pontevedra con 176 euros, y Ceuta y Gerona con 178 euros cada una.

Canales digitales y preferencias de productos

El comercio electrónico domina las estrategias de compra de los ciudadanos. Un 53% de los consumidores planea adquirir productos exclusivamente en línea. Solo un 20% prefiere el modelo tradicional de tienda física. El 27% restante utilizará ambos canales de forma combinada. Esta tendencia refuerza la digitalización del mercado minorista español.

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La indumentaria y los accesorios son los productos más solicitados. Un 50% de los compradores utiliza estos descuentos para vestir y complementar su guardarropa. Los juguetes representan el 25% de las intenciones de compra. La tecnología y los electrodomésticos atraen al 24% de los consumidores. Estas categorías reflejan prioridades en renovación de bienes personales y preparación para el periodo navideño.

Satisfacción del cliente y control normativo

La experiencia previa influye en la percepción actual de los descuentos. Un 45% de los consumidores se mostró insatisfecho con compras anteriores. Solo un 25% reportó satisfacción plena. Un 30% se mantuvo indiferente ante las ofertas pasadas. Esta insatisfacción generalizada impulsa la demanda de mayor rigurosidad en el mercado.

La Asociación Española de Consumidores exige inspecciones rigurosas y sanciones inmediatas ante posibles irregularidades. La vigilancia se centra especialmente en las transacciones realizadas a través de Internet. La protección del consumidor ante prácticas comerciales engañosas es prioritaria. Estas medidas buscan garantizar la transparencia en las promociones y la veracidad de los precios anunciados durante la jornada.