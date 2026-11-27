Alumnos de la Escuela Municipal de Teatro de Zaragoza critican la decisión del Ayuntamiento de cancelar las jornadas escolares de 'Historia de una maestra' y exigen respuestas sobre la censura percibida en el programa 'Vamos al Teatro'.

El alumnado de tercer año de la Escuela Municipal de Teatro de Zaragoza ha levantado una firme controversia pública tras la decisión unilateral del Ayuntamiento de Zaragoza de retirar las sesiones educativas de la producción 'Historia de una maestra' del programa escolar llamado 'Vamos al Teatro'. Los estudiantes han cuestionado abiertamente las justificaciones oficiales presentadas por la administración local, señalando una profunda brecha entre las explicaciones institucionales y la realidad vivida por las clases de teatro durante el presente curso académico.

Falta de comunicación institucional directa

El núcleo central de la disputa estudiantil gira en torno a la supuesta falta de transparencia y diálogo por parte del Servicio de Educación de Zaragoza. Los alumnos relatan que, el mismo día que tuvieron conocimiento oficial sobre la cancelación de las jornadas pedagógicas, intentaron de manera inmediata solicitar una reunión urgente con la responsable del mencionado servicio, Fe María Galve. Según sus propios testimonios recogidos en sus declaraciones, esta petición de encuentro fue rechazada sin mayor preámbulo, recibiendo por respuesta el mensaje de que ese entorno no constituía el lugar apropiado para realizar tales gestiones.

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Desacuerdos sobre los criterios de selección

La autoridad municipal ha intentado justificar la exclusión de la obra alegando la necesidad de elegir entre dos propuestas teatrales distintas y la incompatibilidad de ciertos contenidos con los estándares de neutralidad requeridos. Sin embargo, los estudiantes desmienten esta narrativa, explicando que durante el curso académico desarrollan dos montajes teatrales diferentes, uno asignado a cada semestre, lo cual hace innecesario un proceso competitivo entre ambas obras para su inclusión en el calendario escolar. Aseguran categoricamente que nunca se les notificó que existiera dicha competencia ni que ambas producciones estuvieran en discusión simultánea para ser seleccionadas.

Controversia sobre la franja de edad y adecuación

Otro punto de fricción importante radica en la interpretación municipal de que la actividad estaba dirigida exclusivamente a adolescentes comprendidos entre los catorce y dieciséis años. Los alumnos argumentan que esta afirmación es incorrecta, ya que la información oficial publicada en la web municipal del programa 'Vamos al Teatro' especifica claramente que los destinatarios incluyen tanto al alumnado de tercer y cuarto año de Educación Secundaria Obligatoria como a estudiantes de Bachillerato y ciclos formativos superiores. Esta discrepancia sugiere que la limitación de edad mencionada por la administración no refleja la realidad de la programación establecida.

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Impacto en centros educativos y estudiantes internacionales

Además de las consideraciones generales, los estudiantes destacan que la eliminación de las sesiones escolares ha afectado directamente a la planificación de diversos institutos, negando que exista un rechazo real por parte de los centros debido a conflictos de horarios. Mencionan específicamente un caso concreto del programa Bachibac en un centro educativo francés, donde el alumnado había confirmado su asistencia desde octubre para las sesiones programadas del cinco de febrero, fecha en la cual el libro de Josefina Aldecoa formaba parte oficial del currículum literario de estos estudiantes internacionales.

Reivindicaciones de continuidad y ampliación

Las protestas no buscan impedir que la obra se represente, ya que 'Historia de una maestra' mantiene dos funciones abiertas al público general programadas en el Teatro del Mercado para los días nueve y diez de febrero, con una capacidad aproximada de cuatrocientas localidades por sesión. No obstante, el alumnado exige que se amplíe el número total de representaciones para evitar que espectadores queden fuera, como ocurrió el curso pasado con 'Macbeth'. Defienden que la esencia del programa incluye materiales didácticos y coloquios posteriores con el equipo artístico, elementos que no pueden compensarse con las únicas funciones nocturnas restantes.