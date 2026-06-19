Estudiantes de Madrid alcanza un acuerdo con el financiero Diego Megía

El club de baloncesto Estudiantes ha llegado a un acuerdo con el financiero Diego Megía para la transmisión de la totalidad de las acciones que poseen los socios de referencia. La inversión de Megía será de 28,83 millones de euros, lo que supone un aumento del 55% de la oferta inicial.

El club de baloncesto Estudiantes ha alcanzado un acuerdo con el financiero Diego Megía para la transmisión de la totalidad de las acciones que poseen los socios de referencia.

Según se ha informado, el consejo y la junta directiva del club han llegado a un pacto con Megía para la realización de una inversión relevante. Los actuales accionistas de Estudiantes, liderados por, se llevarían una parte de la cantidad invertida, y el resto iría destinado a financiar el desarrollo del club, que está en la segunda categoría del baloncesto español. El objetivo de la entidad es regresar a la Liga ACB en los próximos años.

La inversión de Megía sería de 28,83 millones de euros, lo que supone un aumento del 55% de la oferta inicial. Jaime Siles, consejero de la entidad, ha confirmado el acuerdo con Megía y ha lanzado una nota comunicando el aumento de la oferta. Se trata de una guerra de ofertas públicas de adquisición (opa) sobre un club privado, aunque se ha desarrollado de manera discreta.

Megía tiene una larga experiencia en el sector financiero de Londres, donde ha trabajado en el banco Barclays y en fondos. En 2024 lanzó Taula, una plataforma para invertir en deuda pública y generar rentabilidad a través de múltiples activos y derivados financieros





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