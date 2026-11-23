Descubre los estrenos de streaming para el 25 de noviembre, incluyendo la nueva saga Blade Runner 2099 y documentales como Rob Lowe: Rebelde en Prime Video y Movistar Plus+.

El calendario de entretenimiento digital se renueva el 25 de noviembre con una selección destacada de contenidos para plataformas de vídeo bajo demanda. Esta fecha marca el inicio de una semana cargada de estrenos originales y temporadas que prometen cautivar a audiencias diversas. Desde la expansión del universo de ciencia ficción más icónico hasta documentales deportivos y dramas familiares, la oferta abarca múltiples géneros. Los espectadores tienen la oportunidad de sumergirse en historias que exploran la identidad, el conflicto bélico y el crecimiento personal. Es fundamental conocer los detalles de cada lanzamiento para planificar el tiempo de ocio en los servicios de vídeo en streaming disponibles en España.

Blade Runner 2099 Expande El Universo

La serie Blade Runner 2099 se estrena en Prime Video el 25 de noviembre, ampliando el canon de la franquicia con una narrativa ambientada medio siglo después de los eventos de Blade Runner 2049. La ciudad del título ha logrado una recuperación aparente, presentando una fachada renovada, pero el mundo subyacente ha sufrido transformaciones estructurales profundas. La humanidad ha perdido el control absoluto sobre el nuevo orden social, creando un escenario donde la coexistencia entre replicantes y seres humanos es cada vez más frágil y tensa.

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El eje narrativo gira en torno a Cora, una mujer perseguida por su pasado que lleva años intentando escapar de una existencia que ya no desea. Su objetivo final es construir un futuro diferente mediante una decisión radical: adoptar una identidad definitiva y convertirse en Blade Runner. Durante esta nueva etapa de su vida, Cora se encuentra con Olwen, una replicante que enfrenta sus últimos días de existencia. Las circunstancias externas obligan a ambas protagonistas a unir fuerzas para investigar una desaparición que oculta una amenaza mayor.

La investigación que emprenden las conduce hacia un peligro capaz de alterar la estabilidad de Los Ángeles y modificar las dinámicas de poder entre humanos y replicantes. La producción de Prime Video recupera los dilemas filosóficos clásicos de la saga, centrándose en la naturaleza de la vida, la identidad y los límites entre lo artificial y lo humano. Esta historia de ciencia ficción explora las consecuencias de un futuro donde las fronteras ontológicas son cada vez más difusas.

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El Camino del Pequeño Guerrero y Acoso Escolar

El camino del pequeño guerrero es una creación que aborda temas sensibles como el acoso escolar y la superación personal a través de la experiencia de Marc. Este adolescente sufre dificultades severas para desenvolverse con seguridad en su entorno cotidiano, marcado por las burlas y provocaciones constantes de un compañero. La situación escolar se complica ulteriormente con la presencia de una figura adulta que le intimida, añadiendo capa de inseguridad a sus miedos ya existentes.

La llegada de un familiar durante las vacaciones rompe el estancamiento emocional de Marc. Se trata de su tío, un militar perteneciente a una unidad de élite de los SEAL de la Marina estadounidense, quien se instala temporalmente en la casa de la familia. La presencia de este pariente supondrá una oportunidad crucial para que Marc aprenda a confiar en sus propias posibilidades. Descubrirá recursos personales que hasta entonces desconocía, transformando su perspectiva sobre la vulnerabilidad.

La relación entre el tío y el sobrino se convierte en el eje central de una historia centrada en el crecimiento del protagonista. Marc tendrá que aprender a gestionar sus miedos y a responder eficazmente ante las situaciones que le hacen sentirse débil. Con un enfoque dramático, el largometraje plantea un recorrido reflexivo sobre la autoestima, el valor personal y la importancia de encontrar la fortaleza interior necesaria para superar las adversidades escolares y familiares.

Nuevos Estrenos Documentales y Series para la Semana

Además de los grandes estrenos, la semana del 25 de noviembre ofrece una variedad de lanzamientos en diferentes plataformas. El 23 de noviembre, Prime Video estrena Rob Lowe: Rebelde a modo de documental, seguido por Bronca Navidad e In Cold Light en la misma fecha. Estos títulos complementan la oferta de contenido con perspectivas diversas sobre figuras públicas y narrativas históricas o biográficas.

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El 24 de noviembre llega Mala bèstia, ampliando la selección de ficción dramática. El 25 de noviembre destaca Mosquito Bowl: Un partido en plena guerra y The Buffalo Miracle, este último también como documental, ofreciendo historias de conflicto y resiliencia deportiva. El 26 de noviembre trae el estreno de la temporada de Fool Night y Servicio de urgencias, junto con el documental Mínimo contacto y la llegada de El pasajero.

El 27 de noviembre se consolida con una densa programación que incluye el documental Soy Tyson Fury, el estreno de El amor que permanece, La isla de los faisanes y Noche de paz, noche de muerte. El 28 de noviembre llega la segunda parte de la cuarta temporada de Deer Squad. Finalmente, el 29 de noviembre cierra la semana con El guardián del árbol de alcanfor. Estas fechas permiten a los usuarios planificar sus sesiones de visionado con precisión, aprovechando la diversidad de géneros disponibles.