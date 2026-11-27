Descubre los estrenos más importantes de diciembre 2026 en HBO Max y Netflix. La nueva serie de Harry Potter, el thriller True Crime de Melissa McCarthy y la adaptación de Orgullo y Prejuicio lideran la cartelera.

El mes de diciembre de 2026 en las plataformas de streaming se caracteriza por una programación intensa que combina el regreso de franquicias legendarias con adaptaciones literarias clásicas y producciones de alto perfil. Aunque la temporada navideña suele centrarse en especiales festivos y cine clásico, el evento mediático principal es el estreno de la nueva serie de Harry Potter, que llegará a las pantallas este viernes 25 de diciembre de 2026 en HBO Max.

Además de la magia en la pantalla, los espectadores tendrán acceso a una diversa gama de propuestas que abarcan desde el drama true crime hasta la comedia y el thriller cinematográfico. La cartelera incluye un estreno internacional destacado de la película española La bola negra, una nueva serie de la novela Pride and Prejudice de Jane Austen en Netflix y el regreso de Arnold Schwarzenegger como Santa Claus.

Also read Así funciona el buscador de décimos de la Lotería de Navidad 2026: encuentra tu número

La nueva serie de Harry Potter en HBO

La serie de Harry Potter en HBO Max representa la adaptación televisiva más esperada de diciembre 2026, con su temporada inaugural compuesta por ocho episodios. El proyecto adapta fielmente el primer libro de la saga escrita por J. K. Rowling, titulado Harry Potter and the Philosopher's Stone, para una nueva audiencia.

Los papeles protagónicos han sido asignados a actores emergentes que desconoce el gran público: Dominic McLaughlin interpreta a Harry Potter, Arabella Stanton asume el rol de Hermione Granger y Alastair Stout encarna a Ronald Weasley. Esta elección busca conectar con una generación de aficionados que no vivió el estreno de la última película de la saga original, Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2, estrenada en 2011.

Advertisement

El lanzamiento se realizará estrictamente el 25 de diciembre de 2026, aprovechando la festividad central de la trama. Cabe destacar que tanto HBO como CNN en Español comparten la misma matriz corporativa, Skydance, lo que consolida la estrategia de contenido premium de esta temporada invernal.

Estrenos destacados en Netflix y HBO Max

Netflix consolida su oferta con dos grandes lanzamientos este mes, liderados por la película española La bola negra, una de las favoritas para obtener nominaciones a los premios Oscar en 2027. Tras adquirir los derechos de distribución durante el Festival de Cannes, la plataforma está impulsando agresivamente la cinta para la temporada de premios.

También se estrena en Netflix una nueva adaptación en formato serie de la novela Pride and Prejudice de Jane Austen. El elenco cuenta con Emma Corrin, conocida por Deadpool & Wolverine, como Elizabeth Bennet, y Jack Lowden, finalista en la audición para James Bond, como el Sr. Darcy.

En el catálogo de HBO, el evento culminante es el episodio final de la cuarta temporada de The Gilded Age, programado para el 20 de diciembre. Esta serie aclamada por la crítica cierra su capítulo más reciente, atrayendo a seguidores del drama histórico estadounidense.

Thriller true crime y el legado de Brad Pitt

El género de crímenes reales gana protagonismo con la miniserie The Murder of JonBenét Ramsey, que llega a las plataformas en diciembre. La producción se centra en los hechos históricos que marcaron la década de 1990, contando con Melissa McCarthy en un papel destacado junto a Clive Owen como John Bennett Ramsey y ella misma como Patsy Ramsey.

Advertisement

Por otro lado, Netflix añade al thriller cinematográfico The Further Mis-Adventures of Cliff Booth, escrita por Quentin Tarantino y dirigida por David Fincher. La película retoma al personaje interpretado por Brad Pitt, quien ganó el premio Óscar por Once Upon a Time in... Hollywood en 2019.

La secuela sitúa a Cliff Booth en una nueva aventura dentro del submundo criminal de Los Ángeles, décadas después de los eventos originales. La producción ha sido descrita en análisis preliminares como una exploración de nuevas dimensiones de la masculinidad positiva, lejos de los arquetipos tradicionales del cine de acción.

Comedias festivas y próximos pasos

Para cerrar la temporada, el catálogo incluye opciones ligeras como la comedia Only Murders in the Building, que traslada a su elenco a Londres para su sexta temporada. Esta mudanza geográfica amplía el escenario narrativo de la serie policial cómica.

Asimismo, Arnold Schwarzenegger protagoniza una nueva comedia televisiva donde interpreta a Santa Claus, ofreciendo una visión inusual del icónico personaje navideño para los espectadores que busquen entretenimiento durante las fiestas.

Estos lanzamientos marcan un diciembre 2026 diverso, equilibrando el cine de prestigio como La bola negra con el entretenimiento masivo de franquicias como Harry Potter y la adaptación de obras literarias clásicas. Los espectadores pueden planificar sus visualizaciones según las fechas de estreno confirmadas para cada plataforma.