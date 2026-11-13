Estrellas en la Gala de los Premios Grammy Latinos 2026

Rosalía, Ana de Armas y Camila Cabello brillaron en la noche más esperada de la música latina. Conoce los looks que marcaron la tendencia.

La vigésima séptima edición de los Premios Grammy Latinos 2026 se consolidó como el evento cultural más importante del año para la industria musical en español y portugués. Esta galáctica celebración reunió a las figuras más influyentes del panorama artístico, transformando la noche en un espectáculo visual de primer nivel que trascendió las simples entregas de trofeos para convertirse en un referente de moda y estilo.

Destacados Estilísticos en la Alfombra Roja

Desde el primer momento, la atención se centró en las figuras centrales de la noche, destacando la presencia imponente de Rosalía y la elegancia cinemática de Ana de Armas. Ambas artistas, junto a otros invitados de alto perfil, definieron las tendencias de la temporada con propuestas que equilibraron la vanguardia con la sofisticación clásica, asegurando que cada detalle de sus atuendos fuera analizado y celebrado por la crítica especializada.

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La Dirección Artística y la Presentación

La gala fue dirigida y presentada por la reconocida actriz y cantante Roselyn Sánchez, quien guió a la audiencia a través de las categorías con una personalidad magnética y profesional. Su liderazgo en el escenario sentó las bases para una transmisión fluida que permitió a estrellas internacionales como Pablo Alborán y Camila Cabello protagonizar momentos memorables de actuación, consolidando la noche como un éxito tanto musical como televisivo.

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Propuestas de Moda y Tendencias Globales

Entre el público, Vicky Martín Berrocal asistió acompañada de su hija, Alba Díaz, llevando un vestido negro de escote profundo que captó todos los miradas. Por su parte, Eva González optó por un vestido drapeado sensacional en Sevilla, combinado con botas de tacón extremadamente alto que reafirmaron su estatus como icono de estilo en las noches de gala.

Referencias Reales y Estilo Personalizado

El evento también sirvió de escaparate para interpretaciones de la moda real, con asistentes que siguieron las líneas de Kate Middleton y la princesa Leonor. Trajes rectos, jerseys de cuello alto y combinaciones otoñales demostraron que la elegancia no necesita ser estridente para ser impactante, creando un contraste interesante con las propuestas más atrevidas de las estrellas en el escenario.