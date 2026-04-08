Estrecho de Ormuz al borde del cierre: Irán acusa a EE.UU. e Israel de violar la tregua

La tregua entre EE.UU. e Irán se tambalea tras el supuesto cierre del estrecho de Ormuz. Irán acusa a EE.UU. e Israel de incumplir el acuerdo de alto el fuego, atribuyendo el cierre a los ataques israelíes en Líbano. La situación genera tensiones y amenaza con una escalada del conflicto.

La tregua entre Estados Unidos e Irán , acordada para permitir un alto al fuego temporal y la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz, se encuentra en grave peligro. Medios estatales iraníes han informado sobre el cierre del estrecho, una vía crucial para el transporte de petróleo y otras materias primas del Golfo Pérsico, acusando a Estados Unidos e Israel de violar los términos del acuerdo.

Esta situación llega menos de 24 horas después de que se anunciara el acuerdo de alto al fuego, generando una escalada de tensiones en la región y amenazando con un retorno a la confrontación armada.\El cierre del estrecho de Ormuz, según reportes de la agencia iraní de noticias Fars y la agencia estatal IRNA, se atribuye a los recientes ataques de Israel contra el Líbano. Estos ataques, descritos por Israel como la mayor oleada de ataques aéreos en lo que va del conflicto, han causado una significativa pérdida de vidas y han generado una crisis humanitaria en el país. El gobierno libanés ha reportado un elevado número de víctimas, incluyendo muertos y heridos, y los hospitales se encuentran desbordados por la afluencia de pacientes. La Guardia Revolucionaria iraní ha amenazado con reanudar las hostilidades en respuesta a los ataques israelíes, lo que agrava la situación y aumenta el riesgo de una escalada regional. La Armada iraní, por su parte, ha emitido una advertencia a los buques en el Golfo, indicando que cualquier embarcación que intente cruzar el estrecho sin permiso será atacada.\Desde Washington, la Casa Blanca ha negado la información sobre el cierre del estrecho, calificándola de falsa e inaceptable. Sin embargo, la tensión en la región es palpable. El ministro de Relaciones Exteriores iraní ha señalado que Estados Unidos debe elegir entre el cumplimiento del acuerdo y la continuación de la guerra a través de Israel, enfatizando que el mundo es testigo de las acciones en el Líbano. El presidente del parlamento iraní ha acusado a Estados Unidos de violar “tres cláusulas clave” del acuerdo y ha cuestionado la validez del alto el fuego y las negociaciones futuras. La situación en el Líbano, que no fue incluida en el acuerdo inicial, ha servido como detonante de esta crisis. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha afirmado que el alto el fuego no incluye el conflicto con Hezbolá, un grupo paramilitar libanés apoyado por Irán, y ha mantenido su postura agresiva, amenazando con reactivar los ataques contra Irán si es necesario. El llamamiento del primer ministro libanés Nawaf Salam a la comunidad internacional para que detenga los ataques israelíes subraya la gravedad de la situación y la necesidad de una intervención diplomática urgente





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