Estrategias para el manejo del Párkinson: un enfoque interdisciplinario y la importancia del diagnóstico temprano

Con motivo del Día Mundial del Párkinson, el artículo analiza las estrategias para el manejo de la enfermedad, destacando el enfoque interdisciplinario, la importancia del diagnóstico temprano y los avances en investigación y tratamiento. Explora la combinación de terapia farmacológica, rehabilitación y el papel crucial de la logopedia, fisioterapia, neuropsicología y psicología clínica, junto con el impacto del ejercicio físico y la alimentación en la calidad de vida del paciente. Además, se revisan las innovaciones tecnológicas y las perspectivas de futuro en la investigación.

El Párkinson , tras el alzhéimer, es la segunda patología neurodegenerativa más común, afectando a más de 160.000 personas en España. La enfermedad se caracteriza por la pérdida gradual de neuronas en el cerebro, y aunque la cura definitiva sigue siendo un objetivo crucial para la neurología, la estrategia clínica principal se enfoca en retardar la progresión de los síntomas.

Con motivo del Día Mundial del Párkinson, nos centramos en las diversas estrategias disponibles para lograr este objetivo. Belén López, logopeda de la Asociación Párkinson Galicia-Coruña, destaca que, si bien no existe una cura total, hay formas efectivas de controlar la sintomatología, a veces por períodos prolongados. Esto se logra mediante la combinación de tratamiento farmacológico y rehabilitación continua.\El enfoque interdisciplinario es fundamental para el manejo del Párkinson. Los medicamentos actuales buscan principalmente aliviar los síntomas, mientras que la rehabilitación juega un papel esencial en mantener la funcionalidad y autonomía del paciente. Belén López enfatiza la importancia de un tratamiento rehabilitador interdisciplinario e individualizado, involucrando áreas como fisioterapia, logopedia, neuropsicología y psicología clínica. La experta señala que, dada la complejidad de la enfermedad, el tratamiento no debe depender exclusivamente del neurólogo. La logopedia se enfoca en las dificultades de la musculatura orofacial, la respiración, la voz, la articulación, la deglución y la comunicación escrita. La fisioterapia, a través de tratamientos individuales y grupales, incluyendo actividades como natación, estiramientos y tenis de mesa, aborda los síntomas físicos y motores. La psicología clínica, por su parte, es crucial para reforzar los aspectos emocionales tanto de los pacientes como de sus familiares. Además, el ejercicio físico regular, como indica la experta, tiene un impacto positivo tanto en los síntomas motores como en los no motores, mejorando la movilidad, la fuerza, el equilibrio y, fundamentalmente, el estado de ánimo y la motivación, lo cual es esencial para la calidad de vida. La alimentación adecuada también es un componente vital, proporcionando los nutrientes necesarios y mitigando síntomas como el estreñimiento o problemas estomacales, así como controlando las interacciones con los medicamentos, por ejemplo, la absorción de levodopa.\En el ámbito tecnológico e investigativo, se han producido mejoras en los dispositivos utilizados para la estimulación cerebral profunda, y en la administración y formulación de medicamentos, incluyendo la administración subcutánea o a través de gastrostomía. Belén López resalta los avances en tratamientos orales y terapias de segunda línea, permitiendo una adaptación más precisa a las necesidades individuales. La investigación actual se concentra en el desarrollo de biomarcadores que permitan detectar la enfermedad en etapas tempranas, incluso antes de que aparezcan los primeros síntomas motores. El diagnóstico precoz es crítico, ya que posibilita la intervención temprana, lo que a su vez ayuda a preservar las funciones, prevenir el avance de la enfermedad y mejorar la sintomatología. Belén López concluye que, dada la naturaleza individualizada del Párkinson, un diagnóstico temprano es fundamental para personalizar y optimizar el tratamiento en cada caso específico. A pesar de los desafíos, la perspectiva de la experta desde la práctica clínica es optimista, resaltando los avances y el potencial de las investigaciones en curso





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