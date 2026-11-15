Estrategia electoral: Políticos usan entretenimiento para captar voto joven

Líderes como Pedro Sánchez y Albert Rivera apuestan por programas de variedades para humanizar su imagen y reducir la abstención juvenil en las elecciones actuales.

La movilización de la ciudadanía electoral requiere conectar con la parte más visceral y humana del votante, priorizando la empatía sobre el perfil institucional tradicional. Los líderes políticos, como Pedro Sánchez y Albert Rivera, están utilizando formatos de entretenimiento para humanizar su imagen y reducir la abstención juvenil. Esta estrategia busca que el elector perciba al candidato como uno de los suyos, especialmente crucial para los grupos de edades más bajas.

Mecanismo de humanización política

Mariola Tàrrega Moltó, profesora de comunicación política de los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación, señala que estos programas facilitan la comprensión de la política mediante un tono distendido. Permite a los candidatos hablar de temas mundanos como aficiones o deportes, logrando una conexión emocional directa. Este enfoque contrasta con los formatos puramente informativos, que son menos efectivos para captar la atención en el entorno digital actual.

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Posiciones de los líderes políticos

Pedro Sánchez ha participado activamente en estos espacios, incluyendo una entrevista en La Revuelta y su participación habitual en El Hormiguero. En 2023, convirtió el insulto peropero en un signo de identidad con el lema Perro Sanxe, generando merchandising oficial. Albert Rivera fue el único de la derecha en acudir a El Hormiguero, aunque rechazó la invitación a La Revuelta. Ambos utilizan la autocrítica y el humor para desactivar la Hostilidad del electorado oposit.

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Impacto en redes sociales y jóvenes

Las redes sociales amplifican este mensaje mediante clips virales, alcanzando a jóvenes de 18 a 40 años que consumen poco noticias lineales. La participación juvenil del 66,5% en 2023 demuestra el potencial de estas estrategias para evitar la desmovilización. Edu Bayón, consultor en comunicación política, destaca que la horizontalidad percibida en estas entrevistas ayuda a los jóvenes a identificarse con los candidatos, reduciendo la tendencia a la abstención en los últimos momentos de la campaña.

Próximos pasos y contexto actual

Los candidatos se ven forzados a participar en formatos nacidos en internet, como The Wild Project, que cuenta con 7,5 millones de suscriptores. Esta adaptación es esencial para mantener la relevancia en un panorama electoral donde la información se consume de forma fragmentada. La estrategia busca contrarrestar la pérdida de votos ante movimientos sociales emergentes y mantener la cohesión interna de sus respectivas formaciones.