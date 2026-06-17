Estrategia de inversión en empresas europeas sólidas pese a la cautela del mercado

Analistas destacan un listado de compañías europeas con balances fuertes y crecimiento auto-financiado, aunque advierten sobre riesgos macroeconómicos y la posible decepción si no cambian las preferencias del mercado.

Incluso las empresas menos sólidas Este analista tiene una estrategia de inversión para, pero desde el Día de la Liberación (abril de 2025), el resultado de esta operativa ha sido negativo, algo que "que en general coinciden con las acciones basura ".

En Europa, los índices también están en máximos históricos, pero hay firmas que empiezan a aconsejar precaución.

"Nuestras conversaciones con inversores" explican en una nota los analistas de Jefferies. cotizadas del viejo continente con fortaleza para afrontar una hipotética corrección. crecimiento continuo de beneficios y flujo de caja; márgenes operativos consistentes; y balances sólidos y crecimiento auto-financiado. : crecimiento de ventas; creciente rentabilidad del capital; y valoración baja. 20 nombres que satisfacen sus criterios.

Los otros 19 son Richemont, Atlat Copco, Evolution, Bureau Veritas, Sonova, Belimo, Games Workshop, Krka Novo Mesto, IMI, Richter, Scout24, ConvaTec, Rotork, Thule Group, Oxford Instruments, Robertet, Interroll, Atoss Software y Hemnet. Endesa, Amadeus y Colonial. otros factores macro pueden solapar la fortaleza de los negocios . Si no hay un vuelco en las preferencias del mercado, podría acabar en decepción como con la operativa de Lapthorne





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