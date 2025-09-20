Estonia elogia la respuesta 'eficaz' de la OTAN ante la incursión de aviones rusos en su espacio aéreo

El ministro de Defensa de Estonia, Hanno Pevkur, destaca la rápida y efectiva respuesta de la OTAN tras la entrada de aviones rusos en el espacio aéreo estonio, reafirmando la capacidad de defensa de la Alianza y la cooperación entre aliados.

El ministro de Defensa de Estonia, Hanno Pevkur , ha expresado su reconocimiento por la respuesta 'eficaz' de la OTAN a la reciente incursión de tres aviones de combate rusos en el espacio aéreo estonio, incidente que tuvo lugar el pasado viernes. En declaraciones a la televisión pública estonia, ERR, Pevkur destacó la rapidez y efectividad con la que la Alianza Atlántica reaccionó ante esta potencial amenaza, demostrando una vez más su capacidad de respuesta y disuasión.

Su valoración subraya la importancia de la cooperación transatlántica y el compromiso de los aliados en la defensa colectiva del territorio de la OTAN, especialmente en el contexto actual de tensión geopolítica y desafíos a la seguridad europea. Pevkur no dudó en afirmar que la OTAN 'funciona de forma muy eficaz y muy bien', señalando que incluso 'si fuera realmente necesario emplear el último recurso, el uso de la fuerza, estaban preparados para eso'.\El ministro también puso de relieve la importancia de la colaboración entre Estonia y sus aliados de la OTAN en la salvaguarda de su soberanía aérea. Pevkur enfatizó que Estonia, junto con sus socios, es capaz de defender su espacio aéreo, una afirmación que refuerza la confianza en las capacidades de defensa de la Alianza y en su compromiso de proteger a sus miembros. Además de la respuesta inmediata ante la intrusión, el gobierno estonio está revisando, junto con el Mando Supremo Aliado para Europa, diversos aspectos de la defensa nacional. Se están analizando estrategias y medidas para fortalecer la protección del espacio aéreo y mejorar la capacidad de respuesta ante futuras amenazas. Paralelamente, se están llevando a cabo consultas con los aliados para abordar la posibilidad de reforzar el flanco oriental de la Alianza, una iniciativa clave para asegurar la estabilidad y seguridad en la región. Esta cooperación se manifiesta en 'varias consultas en marcha con aliados desde la tarde del viernes', según indicó Pevkur. Adicionalmente, Estonia está implementando sus propias medidas para contrarrestar el creciente peligro de los drones y para fortalecer la vigilancia aérea, un esfuerzo continuo por adaptar la defensa a las nuevas realidades del campo de batalla.\La reacción de Estonia a este incidente, y su valoración de la respuesta de la OTAN, resaltan la importancia de la unidad y la determinación en la defensa colectiva. La clara demostración de preparación y la eficaz respuesta de la Alianza Atlántica son vistas como un mensaje de disuasión para potenciales agresores y una garantía para la seguridad de los estados miembros. La continua colaboración entre Estonia y sus aliados, tanto en términos de planificación como de implementación de medidas defensivas, demuestra el firme compromiso de la OTAN con la defensa de sus valores y la protección de su territorio. Este incidente, aunque breve, ha servido para reforzar la confianza en las capacidades de la Alianza y para recordar la necesidad de mantener una postura firme y coordinada frente a las amenazas externas. La situación evidencia también la adaptación constante de las estrategias de defensa, con especial atención al desarrollo de nuevas tecnologías, como los drones, y a la actualización de los mecanismos de vigilancia y respuesta





