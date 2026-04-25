Esther Muñoz defiende los pactos con Vox y critica la gestión de la corrupción del Gobierno

La portavoz del PP en el Congreso, Esther Muñoz, analiza los acuerdos con Vox en Extremadura y Aragón, la situación de la corrupción y la relación del partido con Mariano Rajoy en una entrevista en Radio 5.

La portavoz parlamentaria del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, Esther Muñoz , ofreció una extensa entrevista en Radio 5, abordando temas cruciales como los recientes pactos alcanzados con Vox en Extremadura y Aragón , la gestión de la corrupción , y la relación del partido con figuras del pasado como Mariano Rajoy .

La conversación se produjo en un contexto delicado, marcado por la controversia generada por las condiciones impuestas por Vox en los acuerdos, especialmente la denominada 'prioridad nacional'. Muñoz defendió la legalidad de los pactos, argumentando que se limitan a reconocer situaciones de arraigo cultural y lingüístico, similares a las que ya se contemplan en otras comunidades autónomas como el País Vasco.

Subrayó que el PP no se excederá en lo acordado y que cualquier medida que contravenga la ley o los tratados europeos no contará con su apoyo. La portavoz se mostró firme en la defensa de la Constitución y del marco legal vigente, rechazando cualquier insinuación de que los pactos puedan implicar una vulneración de los derechos fundamentales o una cesión a demandas extremistas.

La entrevista también se centró en la posibilidad de que se repliquen estos acuerdos en otras regiones, como Andalucía, en caso de que el Partido Popular no logre la mayoría absoluta en las próximas elecciones. Muñoz no descartó esta opción, aunque insistió en que cada situación se analizará en función de las circunstancias específicas y de los intereses de los ciudadanos.

En relación a la corrupción, la portavoz criticó duramente al Gobierno de Pedro Sánchez, acusándolo de intentar encubrir casos de corrupción en su propio partido. Señaló que la designación de Carlos Cuerpo como ministro de Hacienda no contribuirá a esclarecer los hechos y que figuras como Puente o Bolaños son las que deberían encargarse de 'limpiar la basura'.

En cuanto al caso Kitchen, Muñoz defendió la inocencia de los implicados del PP y cuestionó la credibilidad de las acusaciones vertidas por Luis Bárcenas. Argumentó que se trata de una campaña de desprestigio orquestada por sus adversarios políticos, con el objetivo de debilitar al partido y a sus líderes.

La portavoz insistió en que el PP siempre ha actuado con transparencia y responsabilidad en la gestión de los fondos públicos, y que cualquier irregularidad que se haya podido cometer ha sido fruto de decisiones individuales y no de una política sistemática de corrupción. Finalmente, Esther Muñoz abordó la cuestión de la relación del Partido Popular con Mariano Rajoy, su predecesor en la presidencia del Gobierno y al frente del partido.

Desmintió categóricamente cualquier distanciamiento, calificando de absurdas las especulaciones al respecto. Defendió la figura de Rajoy como un líder honesto y comprometido con el país, y rechazó las acusaciones vertidas por Bárcenas sobre la existencia de audios comprometedores. Muñoz argumentó que se trata de una simple confrontación de versiones, en la que la palabra de Rajoy debe prevalecer sobre la de un testigo poco fiable y con motivos ocultos.

La portavoz concluyó reiterando el compromiso del Partido Popular con la defensa de la unidad de España, la libertad y la prosperidad de todos los ciudadanos. Enfatizó la importancia de superar las divisiones y de trabajar juntos para construir un futuro mejor para el país, basado en el respeto a la ley, la transparencia y la responsabilidad.

La entrevista de Esther Muñoz en Radio 5 ofreció una visión clara y contundente de la postura del Partido Popular ante los desafíos actuales, y dejó patente su determinación de defender sus principios y valores en el debate público





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