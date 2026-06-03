Esteve Camps: La fachada de la Gloria de la Sagrada Familia estará terminada en diez años

El presidente delegado de la Junta Constructora de la Sagrada Familia, Esteve Camps, anuncia que la fachada de la Gloria estará constructivamente terminada en diez años, y destaca la visita del papa León XIV como un hito. La Basílica se prepara para el centenario de Gaudí con una ofrenda floral y la consolidación de su récord como el edificio religioso más alto de la cristiandad.

Esteve Camps , presidente delegado de la Junta Constructora de la Sagrada Familia , ha concedido una entrevista exclusiva a RTVE en el claustro de la Basílica, justo en el año del centenario de la muerte de Antoni Gaudí .

Durante la conversación, Camps ha revelado detalles clave sobre el futuro del templo, incluyendo un ambicioso cronograma para la finalización de la fachada de la Gloria. Según sus declaraciones, en un plazo de diez años esta fachada estará constructivamente terminada, lo que supondrá un hito en la historia del monumento.

Además, ha subrayado que la visita del papa León XIV, prevista para los próximos meses, representa un acontecimiento de gran relevancia que marcará un antes y un después en la vida de la Basílica. La Sagrada Familia, que ya es el edificio religioso más alto de la cristiandad con la reciente coronación de la torre de Jesucristo, enfrenta el desafío de mantener la fidelidad al diseño original de Gaudí mientras se adapta a las exigencias modernas.

Camps ha explicado que, aunque la torre de Jesucristo alcanza los 172,5 metros, ligeramente por debajo de la montaña de Montjuïc (177 metros), se ha respetado escrupulosamente la voluntad del arquitecto. No obstante, ha admitido que algunas modificaciones han sido necesarias, como el ancho de las torres de la Pasión, para cumplir con los reglamentos de seguridad y permitir el funcionamiento de ascensores.

Estas adaptaciones han obligado a sacrificar ciertos elementos, como la accesibilidad de las cantorías, que por razones de seguridad solo pueden ser utilizadas durante breves intervalos. En cuanto a la situación financiera, la pandemia supuso un duro golpe para la institución, que se financia exclusivamente con los donativos de los visitantes. Los ingresos cayeron drásticamente de 103 millones de euros en 2019 a una previsión de solo 17 millones para 2021.

Sin embargo, Camps ha asegurado que la recuperación ha sido notable, superando incluso los niveles previos a la crisis sanitaria. Esto ha permitido agilizar las obras de la torre de Jesucristo y mantener el empleo durante los ERTOS. De cara al futuro, la visita papal y los actos del centenario, como la ofrenda floral del 10 de junio, consolidan a la Sagrada Familia como un símbolo de Barcelona y un referente mundial de la arquitectura modernista.

La preparación de la visita del papa León XIV, que contará con la presencia del rey y del presidente del Gobierno, requiere medidas de seguridad excepcionales, pero Camps confía en que será una celebración inolvidable





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