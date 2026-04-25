Ester Muñoz defiende los pactos con Vox y acusa a Vox de favorecer al PSOE

La portavoz del PP, Ester Muñoz, ha defendido los acuerdos con Vox, calificándolos de legales y razonables, y ha criticado a Vox por su estrategia de extender el lema de la 'prioridad nacional' a nivel local, acusándolos de debilitar al PP y favorecer al PSOE.

La portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, Ester Muñoz , realizó declaraciones contundentes durante una rueda de prensa celebrada en Madrid el 9 de diciembre de 2025.

Su intervención se centró en la estrategia política de Vox y su impacto en la posición del PP, especialmente en el contexto de las próximas elecciones autonómicas y municipales. Muñoz acusó a Vox de facilitar el camino al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) al extender el lema de la 'prioridad nacional' a comunidades autónomas y municipios, lo que, según su perspectiva, busca debilitar al Partido Popular.

La portavoz defendió la legitimidad de los pactos alcanzados con Vox, argumentando que son acuerdos legales, razonables y responsables, y que cualquier persona con sentido común podría respaldarlos. En este sentido, mencionó específicamente los acuerdos en Extremadura y Aragón, así como la posible necesidad de pactos en Andalucía tras las elecciones del 17 de mayo.

Subrayó que incluso el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, podría considerar firmar dichos pactos, a pesar de sus recientes declaraciones sobre la falta de preparación de Vox para gobernar la comunidad. Moreno Bonilla había instado a los votantes de centroizquierda a evitar 'líos' con Vox, buscando así consolidar su base electoral.

Muñoz enfatizó la importancia de leer detenidamente el contenido de los acuerdos, desmintiendo las acusaciones vertidas por el ministro de la Presidencia, quien, según la portavoz, tergiversó el alcance de los pactos al afirmar que podrían negar la atención sanitaria a bebés en situaciones de emergencia. La portavoz calificó estas afirmaciones como 'mentiras' y un intento de infundir miedo en la población, recordando que el PP ya había enfrentado acusaciones similares en 2023, cuando el PSOE alegaba que los pactos con Vox llevarían a las mujeres a roles domésticos tradicionales.

Muñoz explicó que el concepto de 'prioridad nacional' se fundamenta en la necesidad de un fuerte arraigo al territorio y que, por ello, el PP rechazó una moción de Vox en el Congreso que consideraron que excedía los límites de la ley y la Constitución. La portavoz insistió en que los acuerdos con Vox se ajustan a la legalidad y responden a criterios de responsabilidad y sensatez.

Criticó la tendencia a juzgar los pactos sin un análisis profundo de su contenido, lamentando la propagación de información errónea y la manipulación de la opinión pública. La defensa de los pactos con Vox se enmarca en la estrategia del PP de buscar estabilidad política y garantizar la gobernabilidad, especialmente en aquellas comunidades autónomas donde ningún partido obtiene una mayoría absoluta.

La portavoz también abordó la necesidad de un debate constructivo y respetuoso en el ámbito político, rechazando las tácticas de desinformación y los ataques personales. Enfatizó que el PP está dispuesto a dialogar con todas las fuerzas políticas, siempre y cuando se respeten los principios democráticos y el marco legal. La postura del PP frente a Vox es compleja, ya que implica una colaboración pragmática en algunos ámbitos, pero también una clara delimitación de sus diferencias ideológicas y programáticas.

La portavoz dejó claro que el PP no comparte todas las propuestas de Vox, pero considera que es posible llegar a acuerdos en aquellos temas donde existe un terreno común. La rueda de prensa de Ester Muñoz se produjo en un momento de intensa actividad política, a pocos meses de las elecciones autonómicas y municipales.

La estrategia de Vox de extender el lema de la 'prioridad nacional' a nivel local ha generado un debate sobre el significado de este concepto y sus implicaciones para la política territorial. El PP se encuentra en una posición delicada, ya que debe equilibrar la necesidad de obtener el apoyo de Vox para formar gobierno con el riesgo de perder votantes moderados que se oponen a la colaboración con la extrema derecha.

La defensa de los pactos con Vox por parte de Muñoz es un intento de normalizar esta colaboración y de convencer a la opinión pública de que es una opción responsable y viable. Sin embargo, la oposición critica duramente estos acuerdos, acusando al PP de ceder ante las presiones de Vox y de poner en peligro los derechos y libertades de los ciudadanos.

El debate sobre la 'prioridad nacional' también ha reabierto las heridas sobre la cuestión territorial y la identidad nacional. El PP defiende que este concepto se refiere al arraigo al territorio y al respeto a las tradiciones y la cultura local, mientras que la oposición lo interpreta como un intento de promover una visión excluyente y nacionalista.

La situación política es compleja y volátil, y el resultado de las próximas elecciones podría tener un impacto significativo en el futuro de España. La portavoz concluyó reiterando el compromiso del PP con la defensa de los intereses de los ciudadanos y con la búsqueda de soluciones a los problemas del país





Invertia / 🏆 13. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

PP Vox PSOE Pactos Elecciones Ester Muñoz Prioridad Nacional Andalucía Aragón Extremadura

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Las imágenes ocultas del PSOE: un Comité General marcado por gritos de 'pucherazo' y máxima tensiónLas grabaciones del 1 de octubre de 2016 muestran la tensión interna en el PSOE durante más de doce horas.

Read more »

Imágenes inéditas revelan el polémico Comité Federal del PSOE de 2016Nuevas imágenes muestran el caos y las dudas que rodearon el Comité Federal del PSOE en 2016, donde Pedro Sánchez y Susana Díaz se enfrentaron por el liderazgo del partido. Se evidencia una urna fantasma y acusaciones de irregularidades en el proceso de votación.

Read more »

Tensión en el juicio del caso Kitchen por las protestas de la abogada del PSOEEl juicio del caso Kitchen se ha visto marcado por fuertes tensiones entre la presidenta del tribunal y la abogada del PSOE, Gloria de Pascual, debido a las constantes protestas de la letrada por las limitaciones impuestas a sus preguntas durante el interrogatorio a Mariano Rajoy.

Read more »

Juicio Ábalos: Enfrentamiento por los pagos en efectivo del PSOELa novena sesión del juicio a José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama se centró en los pagos en efectivo realizados por el PSOE. La defensa de Koldo García intentó justificar el dinero en metálico como reembolsos de gastos del partido, pero las acusaciones presentaron testimonios que contradicen esta versión. Se investiga una causa separada sobre los pagos de Ferraz entre 2017 y 2024.

Read more »

Fallece en Oviedo el ciclista colombiano Cristian MuñozEl equipo Nu Colombia, de categoría Continental, ha anunciado este viernes el fallecimiento en Oviedo de su ciclista Cristian Camilo Muñoz, de 30 años, a consecuencia de 'complicaciones médicas derivadas del accidente sufrido el pasado sábado durante la disputa del Tour du Jura, en Francia'.

Read more »

Muere el ciclista colombiano Cristian Camilo Muñoz a los 30 añosEl ciclista del NU Colombia y excorredor del UAE Team Emirates ha fallecido como consecuencia de las complicaciones sufridas tras una caída en el Tour du Jura, en Francia.

Read more »