Ester Muñoz responsabiliza a Pedro Sánchez de la corrupción y crisis de vivienda. El PP propone soluciones de mercado frente al intervencionismo del Gobierno actual.

Ester Muñoz, portavoz parlamentaria y de campaña del Partido Popular, ha identificado a Pedro Sánchez como el único responsable directo de las acusaciones de negligencia y presunta corrupción que afectan al Gobierno. La líder popular asegura que el presidente del Ejecutivo actúa como el común denominador entre todos los cargos imputados, consolidando su posición como figura central en la crítica a la gestión actual.

La estrategia del debate y la percepción de derrota

La portavoz del PP sostiene que Alberto Núñez Feijóo venció claramente en el debate televisivo con un marcador de cinco a cero, sumando además la victoria en el minuto de oro. Muñoz argumenta que esta contundencia generó una profunda sensación de derrota en el PSOE, lo que ha llevado a Pedro Sánchez a iniciar una campaña intensiva en redes sociales y conceder entrevistas para intentar recomponer la imagen del partido y mitigar el impacto político.

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Corrupción y fallos estructurales en el Ejecutivo

En el despacho de Ester Muñoz en el Congreso, ubicado en el palacio de las Cortes, las paredes están cubiertas de esquemas y flechas que detallan las conexiones de las tramas de corrupción investigadas. Muñoz describe un modelo de gestión donde el responsable último de los fallos es el presidente, citando específicamente la gestión de los ministerios de Transportes bajo Óscar Puente y anteriores titulares. Para el Partido Popular, es necesaria una auditoría total que lleve tiempo siendo solicitada por la oposición.

Políticas de vivienda e infraestructuras criticadas

Ester Muñoz atribuye la actual crisis de vivienda y los problemas ferroviarios a lo que califica de medidas comunistas e intervencionistas aplicadas por el Gobierno. La portavoz del PP propone soluciones basadas en aumentar la oferta habitacional y garantizar la seguridad jurídica, rechazando tanto las regularizaciones masivas de migrantes como las deportaciones sin control. Muñoz responsabiliza directamente al Ejecutivo de los fallecimientos de personas que intentan cruzar el mar impulsadas por lo que describe como cantos de sirena de papeles para todos.

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La respuesta al discurso sobre el voto femenino

Ante la mención del voto femenino hecha por Pedro Sánchez, Ester Muñoz respondió con ironía, señalando que es un enfoque machista reducir la política de las mujeres a revistas del corazón. La portavoz del Partido Popular contrasta dos modelos: uno que ha permitido que hombres condenados por violencia de salir a la calle y otro que propone la prisión permanente revisible. Muñoz destacó también casos de mujeres prostituidas contratadas para ministros bajo el mandato del PSOE como prueba de la degeneración moral del gobierno actual.

Campaña electoral y hoja de ruta del PP

Con la vista puesta en las urnas del 29 de noviembre, Ester Muñoz desgrana la hoja de ruta del Partido Popular sin esquivar los debates más difíciles de la legislatura. Muñoz se define como una política asertiva y contundente, cerrada a cualquier entendimiento de buen rollo con el PSOE. Mientras el gobierno de Pedro Sánchez intenta gestionar la crisis de imagen, el equipo de campaña de Alberto Núñez Feijóo mantiene su ritmo de trabajo intensivo para consolidar su victoria narrativa y presentar sus alternativas políticas.