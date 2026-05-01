Estée Lauder Incrementa Ventas y Anuncia Posible Oferta por Puig, Ampliando Plan de Reestructuración

Estée Lauder reporta un aumento del 5% en las ventas del tercer trimestre y considera una OPA sobre Puig, al tiempo que expande su plan de reestructuración con más despidos.

El gigante estadounidense de la cosmética , Estée Lauder Companies, ha revelado resultados financieros positivos para el tercer trimestre de su ejercicio fiscal 2025-2026, finalizado en marzo.

La compañía experimentó un incremento del 5% en sus ventas, alcanzando los 3.712 millones de dólares (equivalentes a 3.157 millones de euros). Este crecimiento se tradujo en un beneficio neto de 159 millones de dólares, lo que representa un aumento significativo del 44% en comparación con el mismo período del año anterior.

En el acumulado de los primeros tres trimestres del ejercicio, la facturación total ascendió a 11.422 millones de dólares, también un 5% más, con un beneficio de 298 millones de dólares, marcando una notable recuperación frente a las pérdidas de 587 millones de dólares registradas en los primeros tres meses del año fiscal anterior. Estos resultados, impulsados por su estrategia 'Beauty Reimagined', demuestran la resiliencia y la capacidad de adaptación de Estée Lauder en un mercado global dinámico y competitivo.

La compañía ha destacado la importancia de esta estrategia en la consolidación de su posición de liderazgo y en la generación de valor para sus accionistas. Además, la empresa ha anunciado planes para una posible oferta pública de adquisición (OPA) sobre el 100% de las acciones clase B de la empresa española Puig, valoradas entre 18 y 19 euros por título, como parte de las negociaciones en curso para una fusión estratégica entre ambas compañías.

Esta potencial adquisición representa un movimiento audaz que podría reconfigurar el panorama de la industria cosmética a nivel mundial, combinando la experiencia y el alcance global de Estée Lauder con la innovación y el conocimiento del mercado local de Puig. La operación, si se concreta, permitiría a Estée Lauder fortalecer su presencia en mercados clave y diversificar su cartera de marcas.

Sin embargo, junto con estos resultados positivos y planes de expansión, Estée Lauder también ha anunciado una ampliación significativa de su plan de reestructuración, que implica una reducción neta de puestos de trabajo que ahora se estima entre 9.000 y 10.000 empleados, un aumento considerable con respecto a la cifra inicial de entre 5.800 y 7.000 despidos. Esta medida, aunque difícil, se justifica como una necesidad para optimizar la eficiencia operativa, simplificar procesos y reorientar los recursos hacia canales de mayor crecimiento.

La mayor parte de los despidos se concentrarán en puestos relacionados con la promoción de productos en puntos de venta de bajo rendimiento, especialmente en grandes almacenes y tiendas independientes. La empresa busca enfocarse en estrategias de comercialización más efectivas y en modelos de venta que se adapten mejor a las nuevas tendencias del mercado.

Estée Lauder ha enfatizado que esta reestructuración es fundamental para asegurar la sostenibilidad a largo plazo de la empresa y para posicionarla para un crecimiento futuro. La compañía espera completar las aprobaciones necesarias para implementar estas iniciativas para finales del año fiscal 2026.

La implementación completa del plan de reestructuración generará cargos y gastos asociados de entre 1.500 y 1.700 millones de dólares, antes de impuestos, un incremento con respecto a la estimación anterior de 1.200 a 1.600 millones de dólares. Estos gastos incluyen costes de personal, relacionados con activos, rescisiones de contratos y otros costes asociados a la transformación de la empresa.

El CEO de Estée Lauder, Stéphane de La Faverie, ha expresado su confianza en la capacidad de la compañía para superar estos desafíos y aprovechar las oportunidades de crecimiento que se presentan en el mercado. La estrategia 'Beauty Reimagined' se centra en la innovación, la sostenibilidad y la personalización de la experiencia del cliente, elementos clave para el éxito en la industria cosmética actual.

La empresa está invirtiendo en tecnologías digitales, en el desarrollo de nuevos productos y en la expansión de su presencia en mercados emergentes. La posible fusión con Puig, si se materializa, representaría un paso importante en esta dirección, permitiendo a Estée Lauder acceder a nuevas capacidades y a una base de clientes más amplia. La compañía también está comprometida con la responsabilidad social corporativa y con la reducción de su impacto ambiental.

Estée Lauder ha establecido objetivos ambiciosos en materia de sostenibilidad y está trabajando para reducir sus emisiones de carbono, minimizar el uso de agua y promover el uso de envases reciclables. En resumen, Estée Lauder se encuentra en un momento de transformación, combinando resultados financieros sólidos con una estrategia de reestructuración ambiciosa y planes de expansión audaces.

La compañía está decidida a mantener su posición de liderazgo en la industria cosmética y a generar valor para sus accionistas a largo plazo





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