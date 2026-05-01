Estée Lauder Incrementa Ventas un 5% y Anuncia Ampliación de Plan de Reestructuración

Estée Lauder Companies reporta un aumento del 5% en las ventas del tercer trimestre fiscal, alcanzando los 3.712 millones de dólares, y anuncia una ampliación de su plan de reestructuración con hasta 10.000 despidos. La compañía también considera una oferta pública de adquisición sobre Puig.

El gigante estadounidense de la cosmética , Estée Lauder Companies, ha revelado resultados financieros positivos para el tercer trimestre de su ejercicio fiscal 2025-2026, finalizado en marzo.

La compañía experimentó un incremento del 5% en sus ventas, alcanzando los 3.712 millones de dólares (equivalentes a 3.157 millones de euros). Este crecimiento se tradujo en un beneficio neto de 159 millones de dólares, lo que representa un aumento significativo del 44% en comparación con el mismo período del año anterior.

En el acumulado de los primeros tres trimestres del ejercicio, la facturación total ascendió a 11.422 millones de dólares, también un 5% más, con un beneficio de 298 millones de dólares, marcando una notable recuperación frente a las pérdidas de 587 millones de dólares registradas en los primeros tres meses del año fiscal anterior. Estos resultados, impulsados por su estrategia 'Beauty Reimagined', demuestran la resiliencia y la capacidad de adaptación de Estée Lauder en un mercado global dinámico y competitivo.

La compañía ha destacado la importancia de esta estrategia en la consolidación de su posición de liderazgo y en la generación de valor para sus accionistas. Además, la empresa ha anunciado planes para una posible oferta pública de adquisición (OPA) sobre el 100% de las acciones clase B de la empresa española Puig, valoradas entre 18 y 19 euros por título, como parte de las negociaciones en curso para una fusión estratégica entre ambas compañías.

Esta potencial adquisición representa un movimiento audaz que podría reconfigurar el panorama de la industria cosmética a nivel mundial. Sin embargo, junto con estos resultados positivos, Estée Lauder ha anunciado una ampliación significativa de su plan de reestructuración, que implica una reducción neta de puestos de trabajo que ahora se estima entre 9.000 y 10.000 empleados, superando la cifra anterior de entre 5.800 y 7.000.

Esta decisión, aunque difícil, se justifica como una medida necesaria para optimizar la eficiencia operativa, simplificar procesos y reorientar la estrategia de comercialización hacia canales de mayor crecimiento. La mayor parte de los despidos se concentrarán en la reducción de personal dedicado a la promoción de productos en puntos de venta de baja productividad, especialmente en grandes almacenes y tiendas independientes.

La empresa busca enfocarse en canales de venta más rentables y con mayor potencial de expansión, como el comercio electrónico y las ventas directas al consumidor. Este plan de reestructuración también incluye la externalización de ciertos servicios y una revisión exhaustiva de la estructura organizativa para eliminar redundancias y mejorar la agilidad. Estée Lauder espera completar las aprobaciones necesarias para implementar estas iniciativas antes de finales del año fiscal 2026.

La implementación completa de este programa de reestructuración generará cargos y gastos asociados de entre 1.500 y 1.700 millones de dólares antes de impuestos, un aumento con respecto a la estimación anterior de 1.200 a 1.600 millones de dólares. Estos gastos cubrirán costes relacionados con indemnizaciones por despido, reestructuración de activos, rescisión de contratos y otros gastos relacionados con la implementación de las nuevas iniciativas.

A pesar de estos costes a corto plazo, la compañía confía en que la reestructuración generará ahorros significativos a largo plazo y mejorará su rentabilidad. Stéphane de La Faverie, CEO de Estée Lauder, ha enfatizado que los resultados del tercer trimestre reflejan el sólido desempeño de la compañía y su compromiso con la innovación y la excelencia operativa.

La empresa se encuentra en una posición sólida para aprovechar las oportunidades de crecimiento en el mercado global de la cosmética, a pesar de los desafíos económicos y la creciente competencia. La posible fusión con Puig, si se concreta, podría fortalecer aún más la posición de Estée Lauder y ampliar su alcance geográfico y su cartera de productos.

La compañía continuará invirtiendo en investigación y desarrollo, marketing y ventas para impulsar el crecimiento sostenible y ofrecer productos de alta calidad a sus clientes en todo el mundo





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