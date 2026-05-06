Estados Unidos y Irán negocian acuerdo nuclear y fin de hostilidades en Oriente Próximo

La administración Trump propone un memorando de 14 puntos a Irán que incluye el fin del enriquecimiento de uranio y el levantamiento de sanciones económicas a cambio de desarme nuclear y vigilancia de la ONU.

El panorama geopolítico en Oriente Próximo se encuentra en un momento crítico mientras Estados Unidos manifiesta que está muy cerca de formalizar un acuerdo estratégico con Irán que podría significar el cese de las hostilidades y el fin de una prolongada guerra de desgaste en la región.

Según ha revelado el portal informativo Axios, la administración del presidente Donald Trump ha desplegado una ofensiva diplomática liderada por sus enviados especiales, Steve Witkoff y Jared Kushner, quienes han estado coordinando intensamente con funcionarios iraníes para redactar un documento base. Este memorando de entendimiento, que se resume en una sola página y contiene catorce puntos fundamentales, representa el eje sobre el cual se articularía la nueva relación bilateral.

La Casa Blanca ha fijado un plazo perentorio de cuarenta y ocho horas para recibir una respuesta formal de Teherán, lo que sitúa al mundo en vilo ante la posibilidad de un giro drástico en la seguridad internacional. De obtenerse una respuesta afirmativa por parte del régimen iraní, se activaría inmediatamente un periodo de treinta días destinados a negociaciones técnicas y detalladas.

Uno de los primeros beneficios tangibles de este proceso sería el levantamiento de las restricciones al transporte marítimo en el estrecho de Ormuz, una arteria vital para el comercio mundial de petróleo, lo que incluiría el retiro del bloqueo naval impuesto por las fuerzas estadounidenses. No obstante, la diplomacia camina junto a la amenaza.

Donald Trump ha sido tajante al advertir que, en caso de que las condiciones planteadas sean rechazadas, no habrá más espacio para la negociación y se reanudarán las operaciones militares. El mandatario republicano ha señalado que, si no se alcanza el acuerdo, los bombardeos se reanudarán con un nivel de intensidad y una escala significativamente mayores a los ataques previos, dejando claro que la paciencia de Washington tiene un límite muy definido.

En el núcleo del acuerdo se encuentra la cuestión nuclear, el punto más conflictivo durante décadas. El memorando exige que Irán se comprometa a una moratoria estricta sobre su programa de enriquecimiento de uranio.

Mientras que Washington ha solicitado inicialmente un periodo de veinte años para garantizar la estabilidad regional, se prevé que esta cifra sea ajustada a un rango de entre doce y quince años durante las mesas de negociación, considerando que la propuesta original de Teherán se limitaba apenas a cinco años. Una vez finalizado este periodo de moratoria, Irán tendría permitido enriquecer su uranio únicamente hasta un nivel bajo, específicamente del tres coma sesenta y siete por ciento.

Para evitar cualquier intento de elusión, el documento incluye una cláusula de penalización automática que alargaría la moratoria en caso de que el país violara los términos acordados. Además de los límites técnicos, el acuerdo busca eliminar cualquier posibilidad de que Irán desarrolle armamento nuclear. El régimen de los ayatolás debería comprometerse formalmente a no buscar jamás una bomba atómica ni realizar ninguna actividad relacionada con su desarrollo.

Un aspecto especialmente controvertido que se está discutiendo es la prohibición de operar instalaciones nucleares subterráneas, las cuales son mucho más difíciles de monitorear. Para dar credibilidad a este compromiso, Irán aceptaría someterse a inspecciones sorpresa y exhaustivas por parte de la Organización de las Naciones Unidas. Fuentes cercanas al proceso indican que Teherán incluso estaría dispuesto a retirar el uranio altamente enriquecido de su territorio, una demanda prioritaria para Estados Unidos que había sido rechazada sistemáticamente en el pasado.

Se baraja la posibilidad de que dicho material sea trasladado directamente a suelo estadounidense para su custodia. Como contrapartida a estas severas concesiones, el gobierno de Estados Unidos se ha comprometido a levantar las sanciones económicas que han asfixiado la economía iraní durante años. Esto implicaría un alivio gradual en las restricciones financieras y comerciales, permitiendo que Irán recupere el acceso a los mercados internacionales y estabilice su moneda.

Asimismo, Washington procedería a la liberación progresiva de miles de millones de dólares en activos iraníes que se encuentran congelados en diversas cuentas extranjeras. A pesar de estas atractivas ofertas, la Casa Blanca reconoce que el principal obstáculo sigue siendo la profunda división interna entre las facciones del liderazgo iraní, donde algunos sectores se resisten a ceder soberanía nuclear.

Sin embargo, la reciente decisión de suspender el operativo militar para asegurar el tránsito en Ormuz se interpreta como una señal de buena voluntad que reduce el riesgo de escalada y pavimenta el camino hacia una paz duradera





expansioncom / 🏆 9. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Estados Unidos Irán Acuerdo Nuclear Donald Trump Geopolítica

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Resumen Guerra de Irán, 4 de mayoResumen Guerra de Irán, 4 de mayo:: Emiratos asegura haber interceptado tres misiles procedentes de Irán

Read more »

Escalada de tensiones: Irán y Estados Unidos al borde del conflictoAumento de la tensión en Oriente Medio tras ataques iraníes a buques y territorio de aliados de Estados Unidos. Donald Trump advierte a Irán con consecuencias devastadoras.

Read more »

Acerinox baraja sacar a Bolsa en Estados Unidos su negocio americanoAcerinox baraja la posibilidad de sacar a Bolsa en Estados Unidos el "perímetro americano" de su negocio. "Estamos contemplando todas las alternativas y una...

Read more »

Tensión en el Estrecho de Ormuz: Trump evalúa opciones ante ataques iraníes y coordinación con IsraelLa tregua entre Estados Unidos e Irán se encuentra en peligro tras los enfrentamientos en el estrecho de Ormuz. Trump advierte a Irán y evalúa posibles ataques coordinados con Israel mientras intenta asegurar el paso de buques a través de la estratégica vía marítima. Emiratos Árabes Unidos responde a los ataques y se acerca a sus aliados occidentales.

Read more »

El Ibex 35 sube y el petróleo se relaja ante un débil alto el fuego entre Estados Unidos y e IránJornada de calma en el mercado con los índices europeos en positivo y el petróleo Brent experimentando una corrección superior al 1% que quita tensión

Read more »

Estados Unidos e Irán cerca de un acuerdo para terminar el conflictoAmbos países avanzarían en un memorando de entendimiento para poner fin a la guerra y abrir negociaciones sobre la cuestión nuclear, incluyendo el levantamiento de sanciones y una moratoria en el enriquecimiento de uranio.

Read more »